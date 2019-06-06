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06.06.2019 22:00
Рубрика: Спорт

Слабее уже не будет

Сборная России сыграет в Саранске с худшей командой мирового рейтинга ФИФА
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Российская футбольная сборная прибыла в Саранск, где в субботу ей предстоит провести матч отборочного турнира Евро-2020. Соперник у команды Станислава Черчесова экзотический - сборная Сан-Марино.
К матчу с Сан-Марино команда Станислава Черчесова (в центре) готовилась в Новогорске. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС К матчу с Сан-Марино команда Станислава Черчесова (в центре) готовилась в Новогорске. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
К матчу с Сан-Марино команда Станислава Черчесова (в центре) готовилась в Новогорске. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Расхожий штамп о том, что в футбол научились играть все и легких соперников в мире уже не осталось, в данном случае не очень-то применим. Большинство традиционных "карликов" вроде Люксембурга, Лихтенштейна и Андорры действительно прилично подтянули, и обыграть их уже не так легко. Но даже на их фоне сборная Сан-Марино выделяется и выглядит просто безнадежно. Найти эту команду в рейтинге ФИФА проще простого - надо пролистать в самый конец длиннющий список, и на последнем, 211-м месте будет значиться Сан-Марино. В упорной борьбе за право именоваться худшей сборной мирового футбола эти парни обошли таких признанных мастеров, как Антигуа, Багамы и Британские Виргинские острова.

Фото: EPA
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Сборная России, готовясь к этой встрече, сыграла в Новогорске с командой "Чертаново", выступающей в Футбольной национальной лиге. Тот спарринг, прошедший за закрытыми дверями, завершился победой парней Черчесова со счетом 6:0. И это при том, что сборники были под нагрузками и, разумеется, даже не думали выкладываться по полной. Так вот, "Чертаново" по своему уровню мастерства в разы сильнее Сан-Марино. Так что, безо всякого шапкозакидательства, в субботу российским болельщикам стоит ждать уверенной победы. Вопрос лишь в итоговом счете.

За свою историю футболисты Сан-Марино, чье население насчитывает порядка 33 тысяч человек, провели 160 матчей. Победили в одном - 15 лет назад в товарищеской встрече был повержен такой же маленький и гордый Лихтенштейн - 1:0. Все, чем сан-маринцы могут похвастаться в отборочных турнирах, - три ничьих. Забавно, что две из них были добыты во встречах с прибалтийскими командами, Эстонией и Латвией. Сборная России встречалась с этим соперником всего дважды, еще в середине 90-х. Оба матча в отборе на Евро-96 закончились с крупным счетом - 4:0 и 7:0.

Феноменальная слабость нашего будущего соперника объясняется просто - в ее составе один профессиональный футболист. 23-летний вратарь Элиа Бенедеттини выступает за итальянскую "Новару" в третьем по силе дивизионе, серии С. Его трансферная стоимость оценивается в 100 тысяч евро - это среднемесячный размер зарплаты почти любого футболиста уровня сборной России. Остальные игроки Сан-Марино - любители, выступающие либо в местном чемпионате, слабее которого в Европе только первенство Гибралтара, или в любительских командах Италии.

Для тех, кто в субботу вечером выйдет на поле "Мордовия Арены", футбол - скорее хобби. Хосе Хирш, к примеру, по основной профессии - мебельщик. Он работает на фабрике и вынужден отпрашиваться у начальника, чтобы представлять сборную. Есть в команде студенты, мелкие бизнесмены, дизайнеры. Но даже кошмарные результаты, которых добиваются эти ребята, не меняет позиции национальной федерации. Она настаивает, что за сборную должны играть только местные, и никакой натурализации даже из соседней Италии не признает. Ну а то, что из-за этого команда проигрывает всем подряд, никого особо не тревожит.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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Нетрудно представить, какой культурный шок испытают футболисты Сан-Марино, увидев роскошный стадион в Саранске. 44-тысячная арена была построена к чемпионату мира-2018 и приняла четыре матча группового этапа. Внешне "Мордовия Арена", до которой легко дойти из центра города пешком, выполнена в желто-оранжевых цветах, что символизирует солнце. С солнцем в городе в ближайшие дни, кстати, тоже полный порядок: днем синоптики обещают 30-градусную жару.

Сборная России сыграет на этом уютном и красивом стадионе впервые - во время чемпионата мира-2018 здесь гостили другие команды, включая Португалию с Криштиану Роналду, за которыми следовали десятки тысяч болельщиков. Разумеется, приезд главной команды страны вызвал в городе огромный ажиотаж. Да и болельщики из соседних регионов с удовольствием запланировали на эти выходные поездку в Саранск. Благо, этот чистый и комфортный город стоит того, чтобы его увидеть. Тем более в компании футболистов сборной России.

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