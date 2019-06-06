Шипков назвал условия для появления на рынке инновационных лекарств

Ключевой драйвер развития отрасли, по его словам, это инвестиции в инновации. А необходимое условие для инвестиций, в свою очередь, это защита прав на интеллектуальную собственность. "Это ключ к успеху, - уверен Владимир Шипков. - Инновационные лекарства не появляются на тех рынках, где защита интеллектуальной собственности не гарантируется. А фармацевтическая индустрия, к слову, вкладывает в исследования и разработки намного больше других отраслей - например, в пять раз больше, чем аэрокосмическая отрасль".
Как рассказал Владимир Шипков, индустрия уже продемонстрировала свою готовность поддерживать инициативу президента РФ по повышению продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году и улучшению ее качества. "Ассоциация готова вносить свой вклад, обеспечивая доступность лекарственной терапии и инновационных средств для преодоления тех недугов, которые сегодня ограничивают продолжительность жизни населения и существенно влияют на ее качество", - добавил он.
В 2010 году в РФ появилось требование об обязательных клинических исследованиях вновь регистрируемых лекарств (хотя они уже их прошли на своих рынках - в США, Германии, Японии, Франции и т.д.). Это затягивает на годы сроки вывода лекарства на рынок и требует больших людских, временных и финансовых ресурсов.
Одно из основных препятствий, ограничивающих доступ инновационных лекарств на российский рынок, это консервативная регуляторная среда. По словам Владимира Шипкова, некоторые препараты, зарегистрированные в РФ в прошлом году, пришли к нам с опозданием в 4-16 лет. Для изменения ситуации нужно менять регулирование, ускорять регистрацию новых лекарств и гарантировать фармпроизводителям защиту интеллектуальной собственности.
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