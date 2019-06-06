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Экономика
06.06.2019 18:24
Текст: Юлия Кривошапко

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Штрафы ГИБДД на портале госуслуг картой "Мир" можно будет оплачивать без комиссии
До конца июня у владельцев карты "Мир" появится возможность оплачивать штрафы ГИБДД на портале госуслуг без комиссии.
В России выпущено уже почти 60 миллионов карт "Мир". С ней работают 301 банк-эквайер и 162 банка-эмитента. Фото: РИА Новости В России выпущено уже почти 60 миллионов карт "Мир". С ней работают 301 банк-эквайер и 162 банка-эмитента. Фото: РИА Новости
В России выпущено уже почти 60 миллионов карт "Мир". С ней работают 301 банк-эквайер и 162 банка-эмитента. Фото: РИА Новости

Соглашение, которое позволит реализовать эту новацию, в рамках Петербургского международного экономического форума подписали замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин и Владимир Комлев, гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) - оператора платежной системы "Мир". Оно предполагает долгосрочное сотрудничество по развитию безналичных платежей на госпортале.

"Мы стремимся сделать госуслуги максимально удобным для граждан сервисом. Отмена комиссии при осуществлении платежей - логичный шаг в этом направлении", - отметил Максим Паршин.

Сейчас банковская комиссия при оплате штрафов ГИБДД составляет 0,7 процента, уточнил Владимир Комлев. "Благодаря нашему сотрудничеству с Минкомсвязью держатели карт "Мир" смогут экономить. Надеемся, в будущем подобные выгодные предложения появятся и в других категориях портала госуслуг", - сказал Комлев.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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За 2018 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 миллион человек и приблизилось к отметке в 90 миллионов. Каждый день на него заходят в среднем 1,6 миллиона граждан. Наиболее популярна услуга получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России. За прошлый год граждане совершили более 16 миллионов запросов. На втором месте - регистрация транспортных средств: ею воспользовались 4,8 миллиона раз. Около 3 миллионов заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и на регистрацию права собственности.

Объем платежей в 2018 году составил 52,6 миллиарда рублей против 30,3 миллиарда в 2017-м и 8,1 миллиарда в 2016-м. Из них на штрафы пришлось более 9 миллиардов рублей.

В России выпущено 59,4 миллиона карт "Мир". С ней работают 301 банк-эквайер и 162 банка-эмитента. Доля карты "Мир" в общем объеме транзакций по итогам I квартала 2019 года достигла 18,1 процента. До конца года ее начнут принимать в Таджикистане. Также в планах запуск карт "Мир" во Вьетнаме, Болгарии, Белоруссии, на Кипре, в Таиланде, Казахстане, Азербайджане и ОАЭ.

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