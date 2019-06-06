Силуанов призвал уделять меньше внимания делу Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Майкла Калви, а рассматривать это как отдельный инцидент, а не системную проблему. "У нас есть такие же инциденты и с нашими бизнесменами, есть такие инциденты и на Западе. Почему этому столько внимания не уделяют? Не надо рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему", - заявил он на Петербургском международном экономическом форуме.

Силуанов подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата в России нужен целый комплекс мер, включая налоговые стимулы, повышая доверие бизнеса к судебной системе. "Есть запрос на то, чтобы сделать более комфортной, понятной и предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса", - отметил вице-премьер и добавил, что стабильные условия работы бизнеса имеют важное значение для роста инвестиций в России.

Пока же, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, дело фонда Baring Vostok стало шоком для экономики. "Это шок, с начала этого отток капитала из России удвоился, только с начала года он достиг 40 миллиардов долларов", - указал Кудрин.