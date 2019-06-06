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Экономика
06.06.2019 11:20
Текст: Евгений Гайва

Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения

В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения", - сказал Силуанов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Он выразил несогласие с тезисом о том, что достижение стабильности имеет приоритет над ростом. Обеспечить рост доходов населения без новых предприятий, без новых производств невозможно. Задача правительства заключается в том, чтобы подстегнуть экономическую активность бизнеса, добавил первый вице-премьер.

По словам Силуанова, пока экономический рост невысокий, всего 0,5 процента за первый квартал. Но это ожидаемые показатели, отметил он, так как сказываются произошедшие изменения, в частности, в налогах.

Структурные изменения в экономике должны произойти за счет реализации национальных проектов, отметил Силуанов. В этом случае как раз поставлены цели повышения производительности труда, инфраструктуры, стимулирования экспорта, малый и среднего бизнеса. Первый вице-премьер выразил уверенность, что нацпроекты подстегнут экономический рост.

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