Следственный комитет РФ официально сообщил, что его следователи совместно с польскими коллегами осмотрели фрагменты самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

С тех пор в этом громком уголовном деле так и не поставлена точка.

- В Смоленске, в местах хранения фрагментов польского самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в апреле 2010 года, завершились совместные работы сотрудников Следственного комитета России и компетентных органов Польши, инициированные в очередной раз польскими коллегами, - уточнили в СК. - Все собранные материалы безоговорочно свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости".

Как подчеркнули в ведомстве, "у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы".

В Следственном комитете рассказали, что делегация из семи человек вновь была допущена к осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов разбившегося самолета, хранящихся на аэродроме Смоленск-Северный. Представители Национальной прокуратуры Польши и военной жандармерии со следователями СК России и криминалистами ведомства еще раз осмотрели фрагменты лайнера, провели фото- и видеосъемки.

- Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы, - сказали в СК.

По словам представителей нашего Следственного комитета, польская сторона отметила конструктивность взаимодействия с российским следствием и удовлетворение оказываемым содействием, выразив желание продолжать сотрудничество.

С момента гибели самолета - с 2010 года - польские представители 12 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами

По данным нашего следствия, с момента гибели самолета - с 2010 года, польские представители 12 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами. Последний визит был осенью 2018 года. Интересующие специалистов обломки были многократно и досконально изучены и нашими, и польскими экспертами.

Напомним, что президентский авиалайнер Ту-154М летел из Варшавы в Смоленск. При заходе на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях сильного тумана лайнер столкнулся с деревьями, опрокинулся, рухнул на землю. Погибли все находившиеся на его борту 96 человек - 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский, его жена, известные польские политики, почти всё высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Они летели к нам на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

По мнению Межгосударственного авиационного комитета России, до столкновения с землей все системы самолета работали нормально, а причинами катастрофы МАК назвал неправильные действия экипажа самолета. В Польше также шло расследование. Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши признала причиной катастрофы ошибку экипажа. Но в 2018 году, выводы этой комиссии были аннулированы и началось новое расследование

В апреле2018 года комиссия по расследованию смоленской катастрофы опубликовала отчет, в котором причиной падения самолета назван взрыв. В нашей стране с такими заключениями категорически не согласились. А еще сказали, что повторное расследование преследует "исключительно политические цели".