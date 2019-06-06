Согласует ли газопровод "Северный поток-2" новое правительство Дании?

В четверг правоцентристское правительство Дании подало в отставку по итогам прошедших выборов в фолькетинг - однопалатный парламент, где большинство мест получил так называемый "красный блок" во главе с Социал-демократической партией. Ее лидер 41-летняя Метте Фредериксен имеет все шансы стать новым премьером - самым молодым в истории скандинавского королевства. На 19 июня в стране назначены слушания по поводу строительства участка газопровода "Северный поток-2" в датских водах, на которое Копенгаген до сих пор не выдал разрешение. Есть ли риск, что новое правительство начнет еще больше тормозить российско-европейский проект, разбиралась "РГ".

Ранее Фредериксен, под чьим руководством социал-демократы набрали 25,9 процента голосов, уже отвергла предложение признавшего поражение премьера Ларса Лекке Расмуссена вступить в коалицию с его либерально-консервативной партией Венстре. Из последних 18 лет она находилась у власти в общей сложности 14, но теперь уходит в оппозицию. При этом самое большое поражение потерпела Датская народная партия, откатившись на целых восемь процентных пунктов. Парадоксальным образом часть электората национал-консерваторов, выступавших с антииммигрантскими лозунгами, оттянули на себя как раз левые: Фредериксен открыто агитировала за ужесточение правил по приему беженцев.

Лидер Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен. Фото: АР

Копенгаген остается одним из ближайших союзников США на европейском континенте, и действуют датчане в русле американских интересов

Эксперты отмечают, что лидер социал-демократов не поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2" - как, впрочем, и уходящий премьер Расмуссен, который последовательно стремился перевести обсуждение проекта на уровень ЕС. При нем был принят закон, позволяющий Копенгагену в одностороннем порядке наложить вето на прокладку морского участка трубы. Дания остается последней страной среди европейских партнеров Москвы, которая пока не выдала на это разрешение. От Германии, Финляндии и Швеции они уже получены. Напомним, что сейчас в подвешенном состоянии остаются три заявки от оператора Nord Stream 2 AG. Первая предполагает вариант маршрута непосредственно в территориальных водах Дании, вторая - уже в исключительной экономической зоне королевства северо-западнее острова Борнхольм. Наконец, в апреле датская сторона потребовала от компании-оператора представить на рассмотрение еще один вариант строительства нитки газопровода южнее Борнхольма, также в датской исключительной экономической зоне. Однако он требует еще дополнительной экологической экспертизы, что может затянуть согласование.

"Идет ли речь о прежнем правительстве или о новом кабинете министров, никакой разницы в их позиции по "Северному потоку-2" мы не увидим", - поделился с "РГ" старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, Копенгаген остается одним из ближайших союзников Вашингтона на европейском континенте, и действуют датчане в русле американских интересов. "Впрочем, у Дании есть и собственные интересы: речь идет о газовом маршруте из Норвегии в Польшу, который должен пройти через территорию королевства. Складывается сюрреалистическая ситуация: мы ведем газопровод в Германию, минуя Польшу и другие восточноевропейские страны, а Норвегия, наоборот, собирается проложить свой газопровод в Восточную Европу", - отметил Офицеров-Бельский.

При этом максимум, что может сделать Копенгаген в отношении российского проекта - продолжить линию на несогласование маршрута. Это прекрасно понимают и в Москве, и в Берлине, и положительного решения датчан никто не ждет ни там, ни там. "Первоначально предполагалось, что трубопровод пройдет неподалеку от острова Борнхольм, без согласия Дании его проложат просто чуть в стороне. Этот вариант будет немного дороже, длиннее, но вероятность такого развития событий предусматривалась заранее", - заключил собеседник "РГ".