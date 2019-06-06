"СОЮЗ" проложил маршруты по главным фонтанам Москвы и Минска

В российской столице после первой за 65 лет реставрации открылись главные фонтаны ВДНХ - "Дружба народов" и "Каменный цветок". Вы их отыщите практически во всех туристических путеводителях. Всего же в Москве почти 600 фонтанов...

Фонтаны в Минске самые разные: музыкальные, светодинамические, пенные... только на обслуживании УП "Минскзеленстрой" в столице Беларуси их сегодня более 30. Фото: БЕЛТА

Начать путешествие я решил из самого сердца Белокаменной - приехал на станцию метро "Театральная" и вышел у Большого театра. Прямо перед ним фонтанирует вода из трех чаш. К слову, здесь любят собираться ветераны войны. Дело в том, что до 1987 года здесь был фонтан, облицованный скандинавским мрамором и гранитом. Из него фашисты хотели построить в Москве памятник... в честь победы над СССР. В итоге материал пошел совсем на другие нужды. И хотя современный фонтан выглядит по-другому, память о прежнем до сих пор жива...

Однако цель нашей поездки сюда находится чуть дальше - за памятником Карлу Марксу. Именно здесь спрятался довольно скромный по современным меркам фонтан Витали. Он является самым старым из действующих в Москве - построен в 20-е годы XIX века. Главная его функция в те времена была - служить водопоем. Отсюда набирали воду жители окрестных домов, а внизу из специальных емкостей пили лошади. В каком-то смысле фонтаны тогда были как автозаправки - к ним постоянно съезжались извозчики "заправить" своих лошадок чистой водицей.

Свой современный вид фонтан приобрел в 1835 году: тогда его решили украсить и пригласили скульптора итальянского происхождения Джованни Витали. Мастер расположил на постаменте четырех амуров, символизирующих музыку, поэзию, трагедию и комедию. Водную чашу они безропотно поддерживают и по сей день.

Налюбовавшись фонтаном Витали, отправляемся пешком к одному из самых современных - он расположен на Биржевой площади недалеко от ГУМа. В народе его прозвали "фонтан-рубль". Все дело в дизайне, который разработало голландское архитектурное бюро, - фонтан напоминает монету в воде. Вот только диаметр ее 20 метров, и установлена она под наклоном. Самое интересное здесь происходит в жаркую погоду - с помощью специальных форсунок над фонтаном создается эффект тумана, благодаря которому в центре города появляется островок прохлады.

От станции метро "Китай-город" без пересадок едем на ВДНХ. Чтобы исследовать и налюбоваться всеми фонтанами, расположенными на ВДНХ, потребуется несколько часов. У самого входа нас встречают 14 восьмигранных чаш из красного гранита. Но наибольший интерес, конечно же, представляют обновленные "Дружба народов" и "Каменный цветок". Первый интересен тем, что 16 золотых скульптур-девушек в его композиции олицетворяют республики бывшего СССР. Девушка Беларусь с повязанной на голове косынкой и веткой с яблоком в руке стоит по левую руку от России, держащей сноп пшеницы. Во время недавней реставрации фигуры заново покрыли сусальным золотом - на это ушло около 6 килограммов драгоценного металла. Больше всего хлопот реставраторам доставила девушка-таджичка - уж очень много у нее косичек.

Неподалеку "вырос" "Каменный цветок" - это второй по величине фонтан ВДНХ, выполненный в виде распускающегося бутона. Лепестки его из бетона и облицованы многоцветной смальтой, переливающейся в брызгах воды. Кстати, буквально в 50 метрах от чаши стоит павильон "Республика Беларусь" - один из самых популярных на ВДНХ.

А если пройти почти в самый "конец выставки", к прудам, то можно посмотреть на струи фонтана "Золотой колос" - они ожили в прошлом году после 30-летнего забвения. Декор со сложным орнаментом здесь тоже сделан из смальты, только не многоцветной, а золотой.

Само собой, на этом интересные московские фонтаны не заканчиваются. На их изучение можно потратить несколько дней или даже сходить на специальную экскурсию - есть в Москве и такие. Свой особенный фонтан можно найти практически в любом парке российской столицы, и у каждого окажется своя необычная история.

Кстати

Москвичи особенно любят светомузыкальные фонтаны в парке Горького и в Царицыно - по вечерам струи начинают танцевать под музыку, то взмывая в небо, то затихая. Фонтан в парке Горького, кстати, самый высокий в Москве - столб воды взмывает над чашей на 28 метров, что сравнимо с высотой 9-этажного дома.

Фонтаны в Минске: бьют в небо и пенятся, как шампанское

Музыкальные, светодинамические, пенные, с сотнями направляющих... Только на обслуживании УП "Минскзеленстрой" в столице Беларуси сегодня более 30 фонтанов. Один из самых красивых - "Оперный" - на площади Парижской Коммуны. С момента открытия (весна 2009-го) он чаще других оказывается на открытках с видом города. У этого фонтана струи не просто бьют в небо - пенятся, как шампанское. При этом водный рисунок в воздухе словно повторяет контур здания театра. А впереди по аллее - ступенчатый водный каскад длиной около 100 метров. К слову, именно здесь проходят ежегодные открытия сезона фонтанов.

Фонтан Витали является на сегодня самым старым из действующих в Москве - он был построен в 20-е годы XIX века. Фото: Роман Щербенков.

- А вот фонтан "Столица", который появился на площади Независимости в 2008-м, сегодня не в лучшем виде, - признает главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский. - Планируется его реконструкция. Тем не менее он исправно работает.

Специалист подчеркивает: фонтан по-своему уникален. Насосная камера - на нижнем этаже одноименного торгового центра, а это больше 20 метров под землей. По периметру бассейна наружу вырываются 888 струй воды в разной очередности и направлениях. Купол фонтана украшают три бронзовых аиста - птицы, которые считаются одним из символов Беларуси. По бортикам бассейна - изображения гербов столицы и областных центров.

Неподалеку - между Красным костелом и Музеем истории белорусского кино - под развесистой ивой расположился, пожалуй, самый романтичный в городе фонтан "Юность". В центре скульптурной композиции - парень и девушка. Они словно собираются напоить друг друга водой. Говорят, чтобы сложилась личная жизнь, нужно потереть колено одной из фигур.

Очень полюбились минчанам и фонтаны в парке Победы. Один так и называется - "Победа". В его составе 53 гранитных блока - столько дивизий освобождали Минск во время Великой Отечественной войны. Неподалеку фонтан "Вечность": струйки воды бьют прямо с уровня земли, причем иногда совсем неожиданно, что очень нравится детям. А самым грандиозным и сложным, по мнению Владимира Бабивского, остается фонтан "Паруса" на Комсомольском озере. Для устройства этого объекта (он установлен на специальной бетонной площадке) озеро осушалось, делалось водопонижение, строилась отдельная трансформаторная подстанция. Все инженерные сети проложены по дну. Водную картину "Парусов" формируют 43 вертикальные и наклонные струи, 16 из которых бьют в высоту до 25-27 метров над водой. По вечерам неповторимости фонтану добавляет интересная подсветка. А в солнечный день между высокими струями можно увидеть сразу несколько радуг.

Самый поэтичный в Минске - фонтан "Купалье" в парке имени Янки Купалы. Скульптурная композиция передает мотивы народного праздника: девушки опускают в воду венки, чтобы определить, откуда ждать суженого... Изначально фонтан выглядел иначе, но в 1972 году, специально к 90-летию со дня рождения белорусского классика Янки Купалы, его переделали, что вызвало большой резонанс - впервые в советском Минске появились скульптуры обнаженных девушек.

Стоит обратить внимание на фонтан "Ширма" по ул. Ф. Скорины возле Национальной библиотеки - тоже на воде. В отличие от "Парусов" водяная струя у него распыляется в виде павлиньего хвоста на 180 градусов. Еще в Минске есть уникальный в своем роде фонтан с купелью на ул. Всесвятской, который специалисты включают даже январскими ночами, при минусовых температурах (технически предусмотрена возможность, чтобы вода не замерзала). В нем проводят христианский ритуал крещения.

В этом году появилось еще два масштабных фонтана - возле нового здания Верховного суда и на улице Жасминовой в многофункциональном комплексе "Маяк Минска". Второй - светомузыкальный.

А вот самый старый в Минске фонтан, который украшает скульптурная композиция "Мальчик с лебедем", в этом году отмечает 145-летие. Он расположен в Александровском сквере. Этот фонтан пережил две войны, в том числе Великую Отечественную.

Подготовила Надежда Декола, dekola@sb.by