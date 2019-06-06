Список сильнодействующих препаратов пополнен тремя новыми

Список сильнодействующих и ядовитых веществ, попадающих под действие статьи 234 УК РФ, пополнился тремя новыми препаратами. В реестр попали прегабалин, тапентадол и тропикамид.

"Подписанным постановлением список дополнен лекарственными средствами с международными непатентованными наименованиями: прегабалин, тапентадол и тропикамид", - говорится в постановлении, размещенном на портале правовой информации.

Отныне под уголовные санкции подпадает незаконные изготовление этих веществ, а также переработка, приобретение, хранение или незаконный сбыт.