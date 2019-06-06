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06.06.2019 18:38
Рубрика: Власть

Долг погашен, отсчет пошел

Сроки давности по налоговым преступлениям могут вырасти
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления, который фактически может удлинить сроки давности по налоговым преступлениям.
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Как сказано в подготовленном документе, срок давности за уклонение от налогов начинает исчисляться с момента погашения недоимки. Иными словами, пока на ком-то висит налоговый долг, преступление не закончилось и отсчет срока давности не пошел.

Фото: iStock
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Согласно действующим разъяснениям Верховного суда, точкой отсчета считается фактическая неуплата налогов или сборов в срок, установленный налоговым законодательством. Положено было рассчитаться к такому-то числу, не рассчитались? Таймер включен.

Как пояснил судья-докладчик Владимир Кулябин, "в отличие от действующего постановления здесь указан длящийся характер преступления".

Проще говоря: согласно нынешним подходам преступление считается совершенным в ту минуту, как истек срок уплаты налогов. Начиная с этого часа у правоохранителей есть два года, чтобы привлечь неплательщиков к ответственности. А для должностных лиц, не уплативших налоги с организаций в особо крупном размере, предусмотрен десятилетний срок давности.

Для должностных лиц, не уплативших налоги с организаций в особо крупном размере, предусмотрен десятилетний срок давности

Предлагается изменить правовой взгляд на ситуацию: пока человек не заплатил, преступление продолжает совершаться и совершаться. Лишь после того, как деньги поступят в казну, включится таймер, и если речь об уклонении от налогов в крупном размере, то в течение десяти лет предпринимателям будет грозить наказание. Предложение вызвало широкий резонанс в правовом сообществе. Многие эксперты предложили еще раз обсудить данные правовые позиции в ходе доработки проекта.

Например, по мнению адвоката Вячеслава Голенева, предлагаемое разъяснение нарушает принцип правовой определенности. "Налоговое преступление должно считаться оконченным с момента неуплаты налога", - считает он.

Фото: Сергей Михеев.
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В целом же, по его мнению, постановление содержит немало достаточно важных разъяснений. "Например, в подготовленных разъяснениях Верховного суда нашла отражение концепция "бенефициарной ответственности", - говорит адвокат. - Поясню, что это значит: некое лицо может осуществлять фактическое руководство организацией через подставных лиц и при этом уклоняться от уплаты налогов, сборов, страховых взносов. Такой бенефициар будет также нести уголовную ответственность".

Также, по его словам, положительным является дополнительное напоминание пленума о гарантиях бизнесу: возможности погашения недоимок и использования этого факта погашения в целях освобождения от уголовной ответственности либо ее смягчения, если уголовно дело было передано в суд.

Когда человек запутался в налоговых долгах, помощь может прийти со стороны. Как говорится в документе, погасить долг могут и третьи лица. Полное возмещение ущерба, причиненного бюджету, может быть подтверждено документами, удостоверяющими факт перечисления в казну начисленных сумм в счет задолженности налогоплательщика - организации или физического лица. Например, такими доказательствами могут стать платежное поручение или квитанция с отметкой банка. При этом суд может проверить указанный факт. Погашение долгов, безусловно, смягчит участь обвиняемого.

Уголовная ответственность за налоговые преступления, подчеркивается в проекте, наступает с 16-летнего возраста. Под налоговую статью попадают не только владельцы коммерческих фирм, но индивидуальные предприниматели, нотариусы или адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.

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