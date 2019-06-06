США вышли на первое место по инвестициям в Россию

США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".

Американские компании вкладывают большие объемы финансовых средств в российскую экономику вопреки сложностям в политических отношениях между Вашингтоном и Москвой и несмотря на жесткое санкционное давление Запада на РФ.

В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России, что на 11 процентов меньше аналогичных показателей за прошлый год. На этом фоне американские предприниматели продемонстрировали хорошую активность. Количество инвестпроектов из США увеличилось почти на 74 процента.

На втором месте расположилась Германия, чьи инвестиции в российскую экономику сократились на 14 процентов. Третье место занял Китай. Число проектов с участием компаний из Поднебесной снизилось с 32 до 19. Пятерку замыкают Франция и Япония.

По оценке EY, Россия занимает девятое место в двадцатке европейских стран, которые оказались наиболее привлекательными для иностранных инвесторов. Наша страна, в частности, уступила Польше и Турции, но обошла Чехию и Италию.