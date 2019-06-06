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06.06.2019 10:48
Рубрика: Экономика

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

Текст: Александр Ленин
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год".
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Американские компании вкладывают большие объемы финансовых средств в российскую экономику вопреки сложностям в политических отношениях между Вашингтоном и Москвой и несмотря на жесткое санкционное давление Запада на РФ.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России, что на 11 процентов меньше аналогичных показателей за прошлый год. На этом фоне американские предприниматели продемонстрировали хорошую активность. Количество инвестпроектов из США увеличилось почти на 74 процента.

На втором месте расположилась Германия, чьи инвестиции в российскую экономику сократились на 14 процентов. Третье место занял Китай. Число проектов с участием компаний из Поднебесной снизилось с 32 до 19. Пятерку замыкают Франция и Япония.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По оценке EY, Россия занимает девятое место в двадцатке европейских стран, которые оказались наиболее привлекательными для иностранных инвесторов. Наша страна, в частности, уступила Польше и Турции, но обошла Чехию и Италию.

Экономика Финансы Инвестиции В мире США Россия и США
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