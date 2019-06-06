Старшеклассники придумают свой ЕГЭ по мультфильмам и книгам

Придумать и самому сдать экзамен на знание сказок Чуковского или по особенностям приготовления пиццы? Теперь это возможно. Организаторы Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ объявляют конкурс инновационной журналистики "Создай свой ЁГЭ!".

Участникам предстоит самостоятельно составить научно-популярные тесты, оценивать которые будут профессиональные журналисты, ученые и педагоги.

Из шуточного названия уже понятно: задания должны быть стилизованы под формат ОГЭ или ЕГЭ. Так организаторы хотят чуть-чуть снизить у старшеклассников страх в отношении единого госэкзамена.

- Единый государственный экзамен - это очень серьезно, порой, даже слишком. А наши тесты должны быть веселыми и увлекательными, - говорит координатор проекта, журналист и популяризатор науки Григорий Тарасевич. - Например, наши школьники уже сделали ЁГЭ по пельменям, Шреку и фильму "Чарли и шоколадная фабрика”. Еще одно важное отличие от ЕГЭ - вопросы придумывают сами старшеклассники, а отвечать на них могут все желающие.

Темы для ЁГЭ предлагается использовать максимально легкомысленные: культовые фильмы и сериалы, сказки, продукты питания, мультики, одежду, котиков, поросят - все что угодно. Но вот содержание тестов должно быть сугубо научным и основываться на строгих данных и школьных предметах. В сети уже можно найти примеры таких тестов. Так, в ЁГЭ по диснеевскому мультсериалу "Утиные истории" предлагается ответить, к какому царству принадлежат утки или что помогает водоплавающим птицам держаться на воде. Наука как она есть.

Жюри будет оценивать работы по двум критериям: "Наука" -содержание, логичность, научная корректность и "Журналистика" - стилистика, доступность изложения, чувство юмора, яркость образов. Наградой станут не только призы и дипломы, но и слава. Ведь по задумке организаторов, финальным аккордом этой акции, скорее всего, станет открытая сдача ЁГЭ на сотнях площадок по всей стране.

Кто может участвовать? Старшеклассники, абитуриенты и студенты младших курсов (до 18 лет). Прием заявок уже идет!