Новости

Утвержден состав сборной России на Европейские игры в Минске 17:05
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации 17:00
Белорусские артисты примут участие в московском фестивале "Арт-футбол" 17:00
Жара в косметичке: пять средств, о которых нужно забыть летом 16:45
В Мордовии полиция изъяла у реконструкторов самодельную пушку 16:44
На севере Москвы загорелся складской комплекс 16:40
Какие артисты выступят на "Славянском базаре в Витебске" 16:30
Упавший под поезд на станции "Дмитровская" пассажир остался жив 16:25
В Кувейте нашли драгоценности ранних христиан 16:20
В Петербурге появится новый перинатальный центр 16:14
Папа Римский утвердил изменение молитвы "Отче наш" 16:01
Тереза Мэй официально станет "хромой уткой" 7 июня 15:59
Российские компании пересматривают подходы к ИТ 15:55
Почта и "Ростелеком" расширяют проект трансляции видеорекламы в отделениях 15:55
В Мурманской области будут создавать "умные города" 15:53
Старшеклассники придумают свой ЕГЭ по мультфильмам и книгам 15:52
Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост" 15:52
Опрос: Россияне не доверяют надписям на этикетках продуктов питания 15:50
Медведев временно запретил вводить новые требования по госнадзору 15:46
Суд продлил домашний арест экс-мэру Оренбурга 15:45
Особую экономическую зону "Санкт-Петербург" расширят 15:44
В Подмосковье нашли применение накопленным горам минеральных отходов 15:44
В Дагестане произошло землетрясение 15:44
Возле черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили огромный диск 15:40
Новые атомоходы пообещали вывести на Севморпуть в 2020 году 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 15:52
Рубрика: Общество

Старшеклассники придумают свой ЕГЭ по мультфильмам и книгам

Текст: Мария Набиркина

Придумать и самому сдать экзамен на знание сказок Чуковского или по особенностям приготовления пиццы? Теперь это возможно. Организаторы Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ объявляют конкурс инновационной журналистики "Создай свой ЁГЭ!".

Участникам предстоит самостоятельно составить научно-популярные тесты, оценивать которые будут профессиональные журналисты, ученые и педагоги.

Из шуточного названия уже понятно: задания должны быть стилизованы под формат ОГЭ или ЕГЭ. Так организаторы хотят чуть-чуть снизить у старшеклассников страх в отношении единого госэкзамена.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как снизить стресс перед ЕГЭ

- Единый государственный экзамен - это очень серьезно, порой, даже слишком. А наши тесты должны быть веселыми и увлекательными, - говорит координатор проекта, журналист и популяризатор науки Григорий Тарасевич. - Например, наши школьники уже сделали ЁГЭ по пельменям, Шреку и фильму "Чарли и шоколадная фабрика”. Еще одно важное отличие от ЕГЭ - вопросы придумывают сами старшеклассники, а отвечать на них могут все желающие.

Темы для ЁГЭ предлагается использовать максимально легкомысленные: культовые фильмы и сериалы, сказки, продукты питания, мультики, одежду, котиков, поросят - все что угодно. Но вот содержание тестов должно быть сугубо научным и основываться на строгих данных и школьных предметах. В сети уже можно найти примеры таких тестов. Так, в ЁГЭ по диснеевскому мультсериалу "Утиные истории" предлагается ответить, к какому царству  принадлежат утки или что помогает водоплавающим птицам держаться на воде. Наука как она есть.

Жюри будет оценивать работы по двум критериям: "Наука" -содержание, логичность, научная корректность и "Журналистика" - стилистика, доступность изложения, чувство юмора, яркость образов. Наградой станут не только призы и дипломы, но и слава. Ведь по задумке организаторов, финальным аккордом этой акции, скорее всего, станет открытая сдача ЁГЭ на сотнях площадок по всей стране.

Кто может участвовать? Старшеклассники, абитуриенты и студенты младших курсов (до 18 лет). Прием заявок уже идет!  

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Верховная рада не приняла отставки глав МИД и министерства обороны
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции