Технология 5G изменит мир

Выдача подобных лицензий - долгожданный процесс для любого мирового рынка. Согласно дорожной карте по стандартизации технологии 5G, разработанной Проектом партнерства 3-го поколения (3GPP), полное использование 5G-технологии в коммерческих целях осуществится не позже 2020 года. Сейчас подобные планы разрабатывают почти все развитые страны. На прошлой неделе оператор сотовой мобильной связи Великобритании - EE - запустил коммерческие сети 5G в 6 городах страны. Британская телекомпания BBC вела первую в истории прямую трансляцию с помощью 5G-технологии и оборудования от китайской компании Huawei.

Между тем, по данным 3GPP, на долю китайских компаний приходится треть глобальной 5G-индустрии. Достигнуть этого невозможно без активного участия в этапе технических испытаний целого ряда ведущих зарубежных предприятий, в частности, Nokia, Ericsson, Qualcomm, Intel и т.д. Их совместные усилия заложили прочную основу для коммерческого использования 5G-технологии.

По прогнозам аналитиков, с 2020 по 2025 год число китайских абонентов технологии 5G вырастет до 430 миллионов человек, что создаст объем производства в размере 10,6 триллиона юаней и более 3 миллионов рабочих мест. Технология 5G, как ожидается, принесет новые возможности и будет содействовать росту цифровой экономики, ускоряя цифровую трансформацию многих отраслей. Она будет более интенсивно использоваться и в других направлениях, таких как беспилотное вождение, дистанционное образование, телемедицина и т.д. Цели заключаются в создании высокоскоростной, мобильной и безопасной информационной инфраструктуры нового поколения с широким охватом, а также в обеспечении высококачественного развития китайской обрабатывающей промышленности.

Китайская информационно-коммуникационная индустрия 2019 года ассоциируется с новой эпохой коммерческого использования технологии 5G. Это непременно принесет пользу народам всех стран мира. Китай, как всегда, приветствует участие отечественных и зарубежных предприятий в построении, применении и продвижении сети 5G и делится дивидендами от развития данного сектора. Тех, кто занят созданием "узкого круга" и монополией этой технологии, ждет только технологическая отсталость и выход из игры.