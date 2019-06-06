Тереза Мэй официально станет "хромой уткой" 7 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна объявить о своей долгожданной отставке.

Несмотря на то, что авторитета у главы правительства уже давно нет даже в ее собственной партии, официально "хромой уткой" она станет только в пятницу, и будет оставаться в этом качестве до середины июля. Еще 24 мая, наконец-то уступив давлению своего кабинета министров, она пообещала: "Итак, сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, чтобы можно было приступить к выбору преемника". Этого момента давно ждут кандидаты на ее должность: прежде всего, экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона Борис Джонсон, министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб, министр охраны окружающей среды Майкл Гоув, действующий глава МИД Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид.

Формально процедура выдвижения кандидатов на лидерство в правящей партии, к которому, как водится, прилагается портфель премьер-министра, начинается именно сегодня, но по существу она идет уже несколько месяцев, ведь уход Мэй был делом решенным и вопрос был только в дате.

К началу текущей недели в списке претендентов было тринадцать человек, затем двое сошли с дистанции, и к старту предвыборной гонки осталось одиннадцать членов консервативной партии, желающих занять премьерское кресло. Такое массовое стремление к власти заставило руководство партии ужесточить правила выдвижения кандидатов. К понедельнику каждый из них должен будет заручиться поддержкой восьми однопартийцев, и лишь после этого официально выдвинуть свою кандидатуру. За этим - с 13 по 20 июня - последует серия из четырех закрытых голосований, цель которых - сократить количество соискателей до двух человек. Затем все члены партии, а их на сегодняшний день насчитывается около 124 тысяч человек, должны будут по почте проголосовать за одного из кандидатов. Как ожидается, вся процедура закончится в двадцатых числах июля.

Сразу после этого британская королева Елизавета II обратится к новому главе консервативной партии с просьбой сформировать новое правительство. И хотя в Британии у правящей партии нет необходимости утверждать кабинет министров в парламенте, новому премьеру нужно будет своевременно заручиться поддержкой Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, без которой у Консервативной партии, благодаря Терезе Мэй, нет большинства в палате общин. При этом, на сегодняшний день партия переживает сильнейший раскол, и из уст ее политиков уже не раз звучали заявления, что, в случае, если премьером станет сторонник "жесткого Brexit", или наоборот - сторонник таможенного союза с Евросоюзом или повторного референдума, то те или иные депутаты партии покинут ее ряды. А глава лейбористов Джереми Корбин не дремлет, и в любой момент может инициировать голосование по вопросу о вотуме недоверия.

Таким образом, ничто не предвещает выхода Британии из политического кризиса. И его олицетворением остается Тереза Мэй, под руководством которой Консервативная партия Великобритании, давшая стране таких харизматичных премьеров как Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Джон Мейджор, потерпела в конце мая сокрушительное поражение на выборах в Европарламент, заняв пятое место, и уступив не только своим извечным противникам - лейбористам, но даже партии "зеленых". Она будет по-прежнему проводить по средам "парламентский час" правительства и представлять страну за рубежом, в частности, на заседаниях Европейского совета в Брюсселе и на саммите G20 в Осаке.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"