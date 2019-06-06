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06.06.2019 02:50
Рубрика: В мире

Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Представители Соединенных Штатов и Мексики достигли прогресса на начавшихся в среду в Вашингтоне переговорах по проблеме иммиграции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал он в Twitter. По словам американского лидера, переговоры продолжатся в четверг.

Фото: AP Photo/Marco Ugarte
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Трамп также напомнил, что если соглашение не будет достигнуто, то в понедельник будут введены 5% пошлины на все товары из Мексики "с ежемесячным повышением согласно плану". "Чем выше пошлины, тем будет больше компаний, которые вернутся в США!" - цитирует ТАСС главу Белого дома.

Принимающий участие в переговорах министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в беседе с журналистами положительно оценил прошедшие переговоры, хотя на них и не обсуждался вопрос введения пошлин. Он подчеркнул, что в четверг страны постараются выработать общую позицию в сложившейся ситуации. Эбрард также отметил, что США хотят принять меры, которые окажут кратковременное воздействие на иммиграцию, в то время как Мехико выступает за необходимость долгосрочных решений.

Напомним, на минувшей неделе Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пригрозил также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.

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