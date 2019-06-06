Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс

Представители Соединенных Штатов и Мексики достигли прогресса на начавшихся в среду в Вашингтоне переговорах по проблеме иммиграции. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
"Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал он в Twitter. По словам американского лидера, переговоры продолжатся в четверг.
Трамп также напомнил, что если соглашение не будет достигнуто, то в понедельник будут введены 5% пошлины на все товары из Мексики "с ежемесячным повышением согласно плану". "Чем выше пошлины, тем будет больше компаний, которые вернутся в США!" - цитирует ТАСС главу Белого дома.
Принимающий участие в переговорах министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в беседе с журналистами положительно оценил прошедшие переговоры, хотя на них и не обсуждался вопрос введения пошлин. Он подчеркнул, что в четверг страны постараются выработать общую позицию в сложившейся ситуации. Эбрард также отметил, что США хотят принять меры, которые окажут кратковременное воздействие на иммиграцию, в то время как Мехико выступает за необходимость долгосрочных решений.
Напомним, на минувшей неделе Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пригрозил также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.
....talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2019 г.