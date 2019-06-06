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06.06.2019 14:20
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин на 300 миллиардов долларов

Текст: Константин Волков, Александр Ленин

Президент США Дональд Трамп продолжает грозить Китаю новыми пошлинами. На этот раз хозяин Белого дома пообещал поднять тарифы на товары из Поднебесной на 300 миллиардов долларов. Политик уточнил,что сделает это в "нужное время".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Вместе с тем Дональд Трамп выразил уверенность, что Пекин хочет выйти на торговую сделку с США, передает Reuters.

"В наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что получится", - заявил американский лидер в ходе визита в Ирландию.

Министерство торговли КНР уже заявило, что "если США хотят специально усилить напряженность, то мы будем бороться до конца". Также Пекин пообещал принять "необходимые контрмеры".

В частности, согласно сообщениям китайского издания Global Times, близкого к правительству страны, Пекин намерен использовать в противостоянии с США козырь в виде поставок в Америку редкоземельных металлов, очень востребованных в высокотехнологичных отраслях экономики. В период 2014-17 годов порядка 80 процентов всего импорта таких металлов в США приходило из Китая. Кроме того, в КНР сосредоточены более 80 процентов мировых мощностей по переработке редкозмельных металлов.

Между тем, в МВФ подсчитали, что торговая война Вашингтона и Пекина будет стоить порядка 455 миллиардов долларов в год, при этом глобальная экономика потеряет от этого 1,52 триллиона долларов.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Ожидается, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в японской Осаке 28-29 июня. Незадолго до саммита с речью о политике Вашингтона в отношении Китая должен выступит вице-президент США Майкл Пенс.

Напомним, что торговые переговоры между Вашингтоном и Китаем идут с большим трудом и сопровождаются взаимными обвинениями. Последняя встреча представителей стран, на которой поднималась проблематика торговых отношений, состоялась в начале мая. После этого контакты были приостановлены. Дональд Трамп тогда написал в своем Twitter, что диалог с Пекином идет в благоприятном ключе и торопиться не стоит.

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