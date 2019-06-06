У судей появится больше возможностей проявлять свое усмотрение

Председатель Совета судей Виктор Момотов заявил, что в России все чаще будет применяться "судейское усмотрение". Иными словами, судьям при решении, как рассудить конкретную ситуацию, придется опираться прежде всего на собственное мнение.

"В уголовно-правовой сфере судейское усмотрение проявляется прежде всего при назначении наказаний, которое должно основываться на принципах гуманизма и справедливости, - сказал Виктор Момотов. - Законодательство развивается по пути расширения судейского усмотрения при назначении уголовных наказаний. Последовательная работа Верховного суда Российской Федерации по декриминализации и гуманизации уголовных наказаний и мер пресечения служит ориентиром для судей".

Заявление прозвучало на заседании клуба имени Д.Н. Замятнина по теме "Судейское усмотрение: благо или зло, возможность или необходимость в контексте применения права". По словам Виктора Момотова, настоящий судья - это личность, для которой нетерпимы шаблоны, стереотипы, формальное отношение к делу.

"В работе судьи всегда преобладает интеллектуальный труд, требующий постоянного поиска новых форм и методов с учетом меняющихся условий, - говорит он. - В судейскую мантию не должны быть облачены люди с парализованной волей и атрофированной интеллектуальной мускулатурой, это должны быть люди творческие и волевые".

"Судейское усмотрение - актуальная тема, и ее выбор для обсуждения на заседании клуба весьма удачен, - заметил адвокат Вячеслав Голенев. - Судейское усмотрение тесно связано с понятием справедливости".