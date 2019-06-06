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Экономика
06.06.2019 14:41
Текст: Евгения Носкова
Видео: Алексей Петров, Александр Шансков

Участвовать в госзакупках станет проще

Уменьшение сроков закупочных процедур на несколько дней позитивно скажется на всех участниках процесса - и заказчиках, и исполнителях. Об этом рассказал "Российской газете" генеральный директор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев в ходе Петербургского международного экономического форума.

Поправки вступят в силу с 1 июля. Также важное изменение - привлечение заказчиком внутреннего эксперта вместо внешнего. "Внешний будет привлекаться только при возникновении конфликтных ситуаций", - добавил Андреев.

ТПП: Правки в закон о госзакупках упростит работу поставщикам

Меняется и система обработки данных на электронных площадках - нагрузка на них увеличится. "Надеюсь, что мы и технологически, и методологически с этим справимся", - добавил эксперт.

В ряде процедур произошло увеличение суммы от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, в случае стройки - до 2,5 миллиардов. Это предполагает и большую ответственность участников закупочного процесса, добавил Николай Андреев.

Все изменения были приняты очень быстро. Но остались задвоения от 44 ФЗ, за которыми нужно будет следить юристам, заключил эксперт.

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