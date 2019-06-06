Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

Украина столкнулась с проблемой нехватки финансовых средств для закупки газа. Об этом рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, в зимний период страна может столкнуться с дефицитом голубого топлива. Коболев призвал официальный Киев взять ситуацию на контроль.

Одним из факторов дефицита, отметил глава "Нафтогаза", является выдвинутое правительством Украины требование к компании оплатить 90 процентов прибыли в качестве дивидендов до конца июля.

"Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов, - написал Андрей Коболев на своей странице в Facebook. - Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ".

Руководитель "Нафтогаза" подчеркнул, что пока подземные хранилища наполняются газом по графику. "Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно", - подытожил он.