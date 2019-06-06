Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Виторган, супругу актера Эммануила Виторгана.

Кузнецов переехал в США после развода с женой - актрисой Юлией Рутберг. Причина смерти не указана, но известно, что в 2014 году у актера диагностировали онкологическое заболевание - рак простаты.

Александр Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в селе Петровка Приморского края. В 1976-м поступил в Московский Авиационный Институт на факультет "Радиоэлектроника летательных аппаратов".

Отучившись пять лет, забрал документы и поступил в Театральное училище имени Щукина. Которое окончил в 1985 году. Еще будучи студентом третьего курса был принят в труппу театра на Малой Бронной.

В 1983 году, после двух эпизодических ролей, сыграл главную роль - Незнама - в фантасмагории Сергея Овчарова "Небывальщина". В 1988 году вышла комедия "Джек Восьмёркин - американец", сделавшая актера звездой.

В девяностые активно работал в США, где снялся в фильмах и сериалах "Аляска Кид", "Бегущий по льду", "Беверли-Хиллз, 90210", "Военно-юридическая служба", "Разрушитель", "Космические ковбои", "Миротворец", "24 часа", "Придурки из Хаззарда", "Шпионка", "Санта-Барбара", в клипе группы Extreme на песню Rest In Peace.

Преподавал в школе-студии МХАТ, на русско- и англоязычных курсах. Основал Московскую международную киношколу "Кузница Кино и Телевидения". Снимался в российских сериалах. Последней работой Кузнецова стал этого года сериал "Гадалка", где он сыграл лепидоптериста, специалиста по бабочкам, Островского.