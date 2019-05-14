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Вышел первый трейлер перезапуска сериала "Беверли-Хиллз, 90210"

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    14.05.2019, 14:13
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers
Фото: youtube.com/ TV Guide Trailers

На YouTube опубликован первый трейлер продолжения-ребута культового молодежного "мыла" "Беверли-Хиллз, 90210" (признавайтесь, опытные телеовощи: у кого на финальных кадрах ролика сердце не заёкало?).

Фото: youtube.com/ We Got This Covered
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Он назван лаконично - BH90210. И молодежным его уже, понятно, никак не назовешь: в шоу задействован оригинальный актерский состав, и ребята эти сильно "возмужали". Среди прочего нарожав, как это в случае с "сериальной принцессой" Тори Спеллинг, целый эскадрон карапузов.

Плюс стоит заметить, что радостное для ценителей такого рода забав (мы про сериалы) событие здорово омрачено - в марте от инсульта умер Люк Перри - Дилан. 

Меж тем все остальные актеры оригинала по-прежнему на месте - но через почти двадцать лет от событий оригинала. Причем авторы сулят элемент пародийности и иронии, от которого зрителю должно будет стать и смешно, и ностальгически грустно.

Премьера BH90210 - 7 августа.

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