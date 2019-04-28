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Шеннен Доэрти возвращается в "Беверли-Хиллз, 90210"

Новости
    28.04.2019, 15:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

48-летняя скандальная американская актриса Шеннен Доэрти, известная своим сложным характером, сыграет в продолжении культового молодежного "мыла" "Беверли-Хиллз, 90210".

Об этом сообщила коллега Доэрти по шоу, бывшая "сериальная принцесса", а ныне - многодетная мать Тори Спеллинг.

"Это официально: все девчонки "90210" снова вместе! Я так рада отправиться в это путешествие вместе с вами", - подписала старое фото Спеллинг, на котором она - с Доэрти, Дженни Гарт и Гэбриэлль Картерис.

В комментариях - ликование.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее, напомним, на продолжение подписались Йен Зиринг, Брайан Остин Грин и Джейсон Пристли.

Таким образом, из костяка оригинального состава нет лишь Люка Перри, умершего 4 марта от инсульта.

Шоураннеры проекта - Майк Чесслер и Крис Альбергини, делавшие "Беверли-Хиллз, 90210: Новое поколение", ремейк-спин-офф.

Премьера сериала, названного просто "90210", - летом.

Перед этим мы писали о борьбе Доэрти с раком. 

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