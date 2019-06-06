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"Утраченный символ" Дэна Брауна станет сериалом

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    06.06.2019, 17:08
Текст:   Козьма Лоханкин

Ещё одна книга Дэна Брауна получит экранизацию. На этот раз - многосерийную.

Как сообщает The Wrap, сериал получит название "Лэнгдон". Как нетрудно догадаться, опираться он будет на книги о профессоре Роберте Лэнгдоне, главном герое бестселлеров Брауна.

Фото: ТАСС
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В основу частично ляжет "Утраченный символ" - роман популярного писателя, всё ещё не получивший экранизацию.

Напомним, экранизировать цикл о Лэнгдоне начали с резонансного "Кода да Винчи" (2006), второго романа серии (вышел в 2003). Затем адаптировали (2009) для больших экранов первую книгу - "Ангелы и демоны" (2001).

А фильм по "Инферно" (2013) вышел спустя три года после публикации романа. "Утраченный символ" вышел в 2009-м, и до недавних пор оставался без внимания киноделов. Посвящён он, как и прочие хиты Брауна, конспирологии. В частности - масонам.

Напомним, в 2017 году Браун написал ещё одну книгу про Лэнгдона - "Происхождение". О планах экранизации которой пока нет сведений.

Отмечается, что исполнительным продюсером сериала, взятым на баланс каналом NBC, станет Рон Ховард, режиссёр всех трёх киноадаптаций Брауна.

Сценарием займётся Дэниел Цэрон, известный по работе над "Декстером", "Менталистом" и "Зачарованным".

Об исполнителе главной роли не сообщается. В полнометражных картинах Лэнгдона играл Том Хэнкс.

Наша рецензия на фильм "Инферно" - здесь.

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