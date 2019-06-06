Утвержден состав сборной России на Европейские игры в Минске

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг утвердил состав сборной страны на вторые летние Европейские игры 2019 года в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ОКР.

Всего на предстоящие соревнования российская команда заявила 225 спортсменов, которые выступят во всех 19 видах спорта.

Среди прочих в состав сборной России на Европейские игры вошли пять олимпийских чемпионов: Наталья Воробьева, Адбулрашид Садулаев (оба - вольная борьба), Алексей Алипов (стендовая стрельба), Анастасия Максимова и Мария Толкачёва (обе - художественная гимнастика).

На роль знаменосца рекомендован заслуженный мастер спорта, семикратный чемпион мира по самбо, победитель Европейских игр 2015 года в Баку Артем Осипенко.

Президент ОКР Станислав Поздняков рассчитывает, что российская команда на Играх в Минске завоюет "порядка 70 наград, в том числе около 30 медалей высшего достоинства", и поспорит "за первое место в общекомандном зачете". "У нас боеспособная команда, спортсмены настраиваются на борьбу серьезно. Помимо пяти олимпийских чемпионов в команде 18 победителей первых Европейских игр в Баку", - сказал Поздняков.

Глава ОКР также выразил уверенность в том, что российские легкоатлеты, которые на международных стартах пока выступают в нейтральном статусе, примут участие в Играх-2019 под национальным флагом. "У нас для участия заявлен 21 легкоатлет. Команда сформирована, и она будет принимать участие в Европейских играх под флагом Российской Федерации независимо от статуса ВФЛА. Каждый будет иметь право совершить круг почета с триколором в руках", - заявил Поздняков.

Вторые летние Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня. Будет разыгран 201 комплект медалей в 19 видах спорта, в том числе в трех неолимпийских (аэробике, акробатике и самбо), а также в неолимпийской дисциплине пляжный футбол. В девяти видах спорта соревнования будут отборочными к Олимпийским играм 2020 года в Токио: легкая атлетика, бадминтон, бокс, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба, стрельба из лука и настольный теннис.