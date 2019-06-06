В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В Дубае в результате аварии с участием туристического автобуса погибли как минимум пятнадцать человек. Еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Все выжившие отправлены в больницу. Всего на борту находился 31 пассажир.

Известно, что среди жертв трагедии - люди разных национальностей. Однако СМИ пока не сообщают, о гражданах каких стран конкретно идет речь.

Автобус с госномерами Омана следовал по шоссе Мухаммеда бен Заеда и врезался в дорожный указатель в районе Al Rashidiya около 17:40 по местному времени, написано на официальном сайте генерального консульства РФ в Дубаи. По некоторой информации, люди ехали в город Маскат. В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства инцидента.