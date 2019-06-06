В Эстонии вандалы осквернили монумент жертвам фашизма

В эстонском городе Курессааре неизвестные осквернили братскую могилу, где покоятся казненные во время фашистской оккупации. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

"За подобное деяние может быть наложен штраф", - пояснила старший следователь отдела полиции Курессааре Хеди Випп, которую цитирует местное издание meiemaa.ee. Вандалы разрисовали основание монумента красной краской.

Памятник жертвам фашизма в Курессааре был открыт в 1965 году. Автором композиции является эстонский скульптор Матти Варик. Монумент, на котором высечены имена пострадавших от рук немецко-фашистских захватчиков, изготовлен из традиционного для острова Сааремаа материала - доломита.