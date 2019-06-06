В Гидрометцентре рассказали о правилах поведения в жару

На текущей и в начале следующей недели в европейской части России, включая Москву, ожидается аномально жаркая погода, сообщили в Гидрометцентре. Специалисты также напомнили о мерах предосторожности.

"Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов", - заявила главный специалист Гидрометцентре Марина Макарова в интервью телеканалу "360". В субботу температура может подняться до плюс 33 градусов, а в целом среднесуточная температура превысит норму примерно на шесть-семь градусов, добавила она.

Поскольку для начала лета это аномальная жара, организм человека еще плохо адаптировался к солнцу. Поэтому, отметила Макарова, нужно позаботиться о защите кожи. Стоит избегать нахождения под прямыми солнечными лучами в середине дня. Прогуливаться, в том числе с маленькими детьми, лучше утром или после 16 часов. При этом с собой всегда стоит иметь питьевую воду.

Как ранее сообщала "РГ", специалисты рекомендовали утолять жажду в жару лучше не просто водой, а разбавленным в два раза водой яблочным соком. В этом случае не только организм не только восполняет жидкость, но и восстанавливает солевой баланс. Это способствует нормализации обменных процессов и артериального давления.