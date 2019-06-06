В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с папой Римским

Президент России Владимир Путин посетит Италию и встретится с понтификом. Эту информацию подтвердили в Кремле.

"Действительно, готовится поездка и контакты президента Путина в Риме", - подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ее рамках также планируется аудиенция у папы Римского", - продолжил представитель Кремля. "Такая подготовка ведется, - сказал он. - По деталям сделаем соответствующее заявление".

Сегодня итальянское агентство АНСА сообщило, что 4 июля папа Римский Франциск встретится в Ватикане с президентом России.

На вопрос, обсуждается ли визит понтифика в Россию, Песков сказал: "Нет, пока обсуждается визит Владимира Путина в Ватикан, вы забегаете вперед". На уточняющую реплику, может ли на встрече быть такое приглашение, пресс-секретарь главы государства заметил: "Пока не могу сказать, пока идет только подготовка".