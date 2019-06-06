В Мексике остановлен новый караван мигрантов из Центральной Америки

Мексиканские власти останавливают караван мигрантов, который ранее пересек границу между Мексикой и Гватемалой, 5 июня 2019 г. Фото: AP Photo/Marco Ugarte

Нацгвардия Мексики, морская пехота и федеральная полиция остановили в среду новый караван мигрантов из стран Центральной Америки. Более тысячи человек пешком пересекли мост, соединяющий Гватемалу и Мексику, и прошли через пропускной пункт, охране которого не удалось сдержать толпу.

Чтобы остановить поток мигрантов, властям Мексики пришлось развернуть крупномасштабную операцию, к которой были привечены около 300 бойцов различных подразделений, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Reforma.

Мигрантам предложили узаконить свое пребывание на территории страны. Нелегалы, у которых не было документов, были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт города Тапачула. Подчеркивается, что у задерживавших их военных и полиции оружия не было.

Напомним, караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Тогда на границе скопилось несколько тысяч человек.

Президент США Дональд Трамп объявил борьбу с нелегальной миграцией одним из приоритетов своей политики. Он ввел режим ЧП на американо-мексиканской границе, чтобы в обход конгресса использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.

На минувшей неделе Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пообещал также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.