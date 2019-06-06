Новости

Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс 02:50
Подросток в Нидерландах ушла из жизни после изнасилования 02:42
В Мексике остановлен новый караван мигрантов из Центральной Америки 01:58
Пожар произошел на складе на юге Москвы 01:54
Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Нью-Мексико 01:51
Ручная граната времен Великой Отечественной найдена в Зеленограде 01:29
Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах 01:08
Петиция за отставку главы МВД Украины набрала 25 тысяч голосов 00:40
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова 00:39
Пушков "опустил" Зеленского с небес на землю 00:30
В Швейцарии рабочий погиб при обрыве кабеля канатной дороги 00:29
В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств 00:01
Представитель Алибасова рассказал, как продюсер попал в больницу 05.06.2019
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины 05.06.2019
"Это всё бред!": представитель Алибасова опроверг сведения о его смерти 05.06.2019
Путину и Си Цзиньпину показали фотоисторию мировых событий за 70 лет 05.06.2019
СМИ: США готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов 05.06.2019
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера 05.06.2019
Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3 05.06.2019
В Дагестане произошел пожар в онкоцентре 05.06.2019
Минприроды планирует увеличить собираемость платежей за вывоз мусора 05.06.2019
Цена барреля Brent упала ниже $60 впервые с конца января 05.06.2019
Еврокомиссия готова начать процедуру запуска санкций в отношении Италии 05.06.2019
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца 05.06.2019
Горы мусора "главной" свалки Индии скоро станут выше главного памятника страны 05.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 01:58
Рубрика: В мире

В Мексике остановлен новый караван мигрантов из Центральной Америки

Мексиканские власти останавливают караван мигрантов, который ранее пересек границу между Мексикой и Гватемалой, 5 июня 2019 г. Фото: AP Photo/Marco Ugarte Мексиканские власти останавливают караван мигрантов, который ранее пересек границу между Мексикой и Гватемалой, 5 июня 2019 г. Фото: AP Photo/Marco Ugarte
Мексиканские власти останавливают караван мигрантов, который ранее пересек границу между Мексикой и Гватемалой, 5 июня 2019 г. Фото: AP Photo/Marco Ugarte

Нацгвардия Мексики, морская пехота и федеральная полиция остановили в среду новый караван мигрантов из стран Центральной Америки. Более тысячи человек пешком пересекли мост, соединяющий Гватемалу и Мексику, и прошли через пропускной пункт, охране которого не удалось сдержать толпу.

В центре содержания мигрантов в США может вспыхнуть бунт

Чтобы остановить поток мигрантов, властям Мексики пришлось развернуть крупномасштабную операцию, к которой были привечены около 300 бойцов различных подразделений, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Reforma.

Мигрантам предложили узаконить свое пребывание на территории страны. Нелегалы, у которых не было документов, были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт города Тапачула. Подчеркивается, что у задерживавших их военных и полиции оружия не было.

Напомним, караваны мигрантов из стран Центральной Америки и других государств начали двигаться в сторону США через Мексику осенью прошлого года. Тогда на границе скопилось несколько тысяч человек.

На юге Мексики задержали 75 нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп объявил борьбу с нелегальной миграцией одним из приоритетов своей политики. Он ввел режим ЧП на американо-мексиканской границе, чтобы в обход конгресса использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.

На минувшей неделе Трамп объявил, что с 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в Соединенные Штаты. На днях Трамп пообещал также, что американские компании покинут территорию Мексики и вернутся в США, если мексиканские власти не решат проблему незаконной миграции.

Трамп хочет ограничить число законных иммигрантов до 1,1 млн в год
В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России