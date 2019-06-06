В МХТ им. Чехова обсудили со зрителями премьеру по Булгакову

Театр пригласил зрителей, чтобы в неформальной обстановке обсудить премьерный спектакль по пьесе Михаила Булгакова "Бег", которую МХТ им.Чехова выпустил под занавес сезона (премьера состоялась 15 мая - в день рождения великого писателя). Для худрука театра и режиссера Сергея Женовача это второе обращение к драматургии Булгакова в МХТ. На протяжении десяти лет здесь шла его "Белая гвардия".

По словам Сергея Женовача, спектакль получился очень личным. Как известно, у пьесы "Бег", в которой повествуется о разгроме Белой армии и трагедии эмиграции, трудная судьба: Михаил Булгаков писал ее специально для Художественного театра тридцатых годах прошлого века, но при жизни драматурга так и не состоялось ни одного спектакля.

- Для нас было важно, что "Бег" идет в этом доме, в МХТ, что великий драматург "дождался" этого момента. Судя по дневниковым записям писателя, его письмам, мемуарам современников, это была одна из любимых пьес Булгакова. Уже перед смертью, когда он совсем себя плохо чувствовал, он продолжал править произведение, диктовал Елене Сергеевне последнюю версию "Бега". За основу нашего театрального сочинения мы взяли последнюю версию. Булгаков надеялся, что ее все увидят, - начал беседу со зрителями Сергей Женовач. - Пьеса такая, что в нее хочется погружаться, думать, размышлять над ней, искать что-то свое.

- Если смотреть со стороны, то это, конечно, некий шаг: Булгаков в МХТ - это та самая связь времен, та самая цепочка, которая продолжается в XXI веке. Каждый из нас сделал все, чтобы возвращение Булгакова на мхатовскую сцену выглядело достойно, - добавил Анатолий Белый.

По живому резать не стали. Да это и невозможно, по словам худрука, с Булгаковым "надо вступать в диалог". Но пьесу "пропустили" через сегодняшний день, который тоже тревожен, и жизненный, литературный опыт. Зрители, уже побывавшие на спектакле, отметили потрясающую работу художника и сценографа Александра Боровского, музыкальное оформление Григория Гоберника и, конечно, игру актеров. В постановке задействованы ведущие артисты театра и кино - Анатолий Белый, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Андрей Бурковский, Ирина Пегова, Яна Гладких, Эдуард Чекмазов, Алексей Красненков. Много молодых талантливых ребят. По словам Женовача, это та компания, с которой интересно быть вместе, сочинять, грустить, заблуждаться, радоваться, проживать определенный период жизни вместе.

Не обошлось и без ассоциаций. Все помнят потрясающий образ генерала Хлудова, созданный в киноленте "Бег" Владиславом Дворжецким. "Вам этот образ помогал или мешал?" - поинтересовались у Анатолия Белого зрители.

- Помогал, - был однозначный ответ актера. - Это какая-то энергетическая подпитка.

- Нам с друзьями посчастливилось посмотреть спектакль. На следующий день моя приятельница говорит: "Я пропустила его через себя, дышать не могу". А я уже во время спектакля от многого дышать не могла. Потрясающее визуальное решение: крест, телеграфный столб, разорванные провода, словно разорванная связь с Богом. От одного этого пробивает, словно электрическим разрядом. Каждая вещь в спектакле играет свою роль, - поделилась впечатлениями участница творческой встречи.

За период между постановками Женовача "Белая гвардия" и "Бег", как он сам говорит, поменялись мы. Булгаков не меняется, его нет с нами, есть его замечательные тексты. А мы стареем, обрастаем опытом, осмысляем важные этапы.

- Основные мировоззренческие вещи, которые мы замечаем у Булгакова, остаются. Это некое высказывание, которое словами не сформулировать. Хочется, чтобы люди поняли что-то сокровенное, о чем словами Б улгаков не высказывался, - рассуждает режиссер.

- Хотел поделиться мыслями, так сказать, из души, - взял микрофон Анатолий Белый. - Спектакль - это процесс, причем бесконечный. И это самое главное. Сегодняшнее наше осмысление Булгакова - общее, режиссерское, художническое, актерское. Это наше личное. И, выходя на сцену, я делаю то, что во мне сегодня колышется, а уж насколько процентов - это моя территория, моя честность, ответственность перед зрителем. Самое ценное, что мы делаем, - мы меняем ракурс. И если каждый из нас в своем образе хоть чуть-чуть повернет алмаз другой гранью и покажет, что может быть вот так, ценнее этого нет.

Зрители тоже заметили, что новая постановка ломает многие известные клише, которые сложились за многие годы и довлеют над зрителем. Даже известная сцена тараканьих бегов, которая и самим Булгаковым, и историками, литературоведами расценивалась как метафора "бега" от русской революции, а сейчас - бег тысяч беженцев, но была подана комично, в постановке Женовача перевернута на 180 градусов и "решена" отчаянно, безысходно.

Ирина Пегова призналась, что при подготовке к роли много читала Булгакова, письма, мемуары, и очень сильно помогал Сергей Женовач, который "и сам во время репетиций гениально играет этот спектакль". В процессе создания рождалось и открывалось самое важное. "Жаль, что закончились репетиции", - сказала Ирина. По единодушному мнению доброжелательных участников встречи, "Бег" в МХТ вышел таким, что ему гарантирован забег на длинную дистанцию.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"