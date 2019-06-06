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06.06.2019 23:22
Рубрика: Спорт

Матчей станет больше

Клубы выступили за расширение элитного дивизиона
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 123(7881)
В Москве состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги (РПЛ). На мероприятии был рассмотрен ряд важных вопросов. В частности - о расширении числа участников элитного дивизиона с 16 до 18 команд начиная с сезона 2020/21.

Представители 15 клубов выступили за эту инициативу. Против нее - лишь московский "Спартак". При этом окончательно решение об увеличении количества команд должен принять исполком Российского футбольного союза (РФС). Он состоится в конце июня.

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- Будет создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство - за расширение Премьер-лиги. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей стране все же нужно больше клубов в высшем дивизионе. Но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие задачи, - подчеркнул президент РПЛ Сергей Прядкин.

Теперь о том, как будет проходить чемпионат России. Из первенства никто не вылетит напрямую, добавятся два лучших представителя Футбольной национальной лиги (второй по силе дивизион страны. - Прим. "РГ"). 15-й и 16-й клубы РПЛ встретятся с третьей и четвертой командами ФНЛ в стыковых матчах.

В результате расширения в Премьер-лиге будут играть не 30, а 34 тура. Календарь станет плотнее: точно предусмотрено проведение встреч посередине недели. Чемпионат будет начинаться раньше, вероятно, в первую неделю июля, а заканчиваться - позже.

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