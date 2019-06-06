В Подмосковье откроют круглогодичный курорт

Круглогодичный курортный комплекс "Тропический остров" построят в Подмосковье вблизи аэропорта Домодедово. Соглашение об этом с инвесторами подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор аэропорта Игорь Борисов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Землю под строительство курорта инвестору любезно предоставит аэропорт. На площади в 50 гектаров планируется построить крытый комплекс, температура в котором круглый год будет поддерживаться на уровне 28 градусов тепла. В комплексе откроют несколько бассейнов общей площадью 20 тысяч квадратных метров, пляжи, кинотеатр, планетарий, фитнес-центр. Все это будет находиться в окружении тропического леса.

Как сообщил журналистам председатель совета директоров компании-инвестора Андрей Кареев, планируемый поток отдыхающих на этом курорте - 4,5 миллиона человек в год. В России таких проектов еще не было, но аналогичные комплексы существуют в Китае, Германии и Нидерландах.

Открыть комплекс инвестор намерен к 2025 году.