В Риге встали на защиту Памятника Освободителям и провели пикет перед сеймом

Заботой о сохранении исторической памяти и о тех почти полутора миллионах советских солдат, которые участвовали 75 лет назад в освобождении Латвии от фашистских оккупантов, мотивирован по инициативе лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок пикет, который собрал 6 июня неравнодушных рижан у стен национального парламента в Старом городе.

Дважды за последние несколько лет национально озабоченные радикалы пытаются законодательно добиться сноса памятника Освободителям, который ежегодно становится 9 мая сакральным местом поклонения десятков тысяч патриотов этой прибалтийской республики героям-победителям нацизма.

В президиум латвийского сейма, сообщают информационные порталы, поданы две противоположные коллективные инициативы: за демонтаж памятника, а вторая - в его защиту. Местные обозреватели напоминают, что автору законопроекта о сносе памятника Освободителям с большим трудом - потратив полтора года - удалось накопить необходимых десять тысяч подписей избирателей. Зато активистам РСЛ и защитникам непобедимого монумента удалось предъявить комиссии сейма 27 тысяч протестных голосов, собранных всего за 14 дней.

Профильная депутатская комиссия уже рассмотрела их и, поспешно отклонив поданную лидером РСЛ петицию о защите памятников борцам против нацизма, угодливо постановила передать инициативу о демонтаже монумента Победы парламентской комиссии по иностранным делам.

И несмотря на то, что обелиск победителям на площади Победы на берегах Даугавы находится под защитой международных актов, по мнению избранного в мае в ЕП депутата Татьяны Жданок, существует достаточно подводных камней для исторических графоманов.

Политик, в частности, не исключает даже, что может повториться битва за памятник, которая произошла несколько лет назад в эстонской столице с Бронзовым солдатом. Или парламентариям придется по вкусу недавняя идея избранного латвийского президента Эгилса Левитса: "скрестить ужа с ежом". Памятник Освободителям Риги в Пардаугаве не нужно сносить, осторожно заявил новый глава государства в эфире радио Baltkom, но рядом с ним можно возвести еще один монумент в честь "борцов с советской оккупацией". Так он ответил на вопрос, поддерживает ли инициативу о сносе памятника, у которого ежегодно 9 мая собираются десятки тысяч жителей республики.

"Мы требуем, чтобы был принят закон о памятниках, который бы более четко и ясно прописывал статус монумента и обязывал бы государство защищать памятник Освободителям", - заявила лидер РСЛ.

Утренний митинг у стен парламента, по оценке обозревателей, продолжался около часа. Мимо проходили на службу депутаты, стараясь избегать прямых контактов с участниками пикета. Но им вслед из колонок, установленных организаторами, звучали песенные аккорды мелодий военных лет в исполнении латвийских музыкантов, как дополнительный штрих к пониманию жизненных идеалов протестного электората.