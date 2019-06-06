В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств

При планировании отдыха россияне часто обращаются за помощью к турагентам, но и среди них попадаются мошенники. Как не попасться на их условии рассказали специалисты Роскачества.

Правило номер один. Не стоит покупать туры через интернет, поскольку там чаще всего "работают" недобросовестные турагентства. Если вы и договор заключили онлайн, и деньги также перевели, то покупку тура доказать потом может быть невозможно, и юристам крайне сложно будет помочь в возрасте денег.

Правило номер два. Если вы обратились в агентство, которое "только что открылось" и работники говорят, что "сайта пока нет", так как "он в разработке", телефоны есть только мобильные и нет городских и адрес электронной почты заканчивается бесплатным доменом (@yandex.ru, @mail.ru и т.д.), то лучше не связываться с таким агентством. Серьёзная организация не откроется, не подготовившись. Стоит помнить, что туроператор создает пакетные туры, а агентства их продают, не имея право их формировать.

Правило третье. Обратившись в агентство нужно узнать их ИНН (обычно он указан на сайте и в документах в офисе). Чтобы убедиться, что ИНН не фальшивый, номер можно проверить в реестре ассоциации "Турпомощь", в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. А туроператора можно идентифицировать, проверив его номер в базе Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Правило четвёртое. Клиента должно насторожить, если агентство начало работать в разгар сезона. Такие организации, как правило, начинают работу заранее. Например, зимой.

Правило номер пять. Если вам предложили подписать договор, который разместился на одном листе бумаги, лучше сразу уйти. Правильный договор с описанием всех нюансов занимает примерно 12 страниц. Да и чек должен быть выдан настоящий, напечатанный, а не заполненный от руки бланк. В пакетный тур обязательно должна входить страховка в 30 тысяч долларов.

Правило номер шесть. Не пытайтесь купить отель определенного класса намного дешевле, чем он в среднем стоит. Особенно, если тур приобретается заранее, за несколько месяцев, а не за день до вылета. Охотники за большими скидками чаще других становятся добычей мошенников.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.