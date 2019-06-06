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06.06.2019 00:01
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств

Текст: Марина Гусенко

При планировании отдыха россияне часто обращаются за помощью к турагентам, но и среди них попадаются мошенники. Как не попасться на их условии рассказали специалисты Роскачества.

Фото: Pixabay
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Правило номер один. Не стоит покупать туры через интернет, поскольку там чаще всего "работают" недобросовестные турагентства. Если вы и договор заключили онлайн, и деньги также перевели, то покупку тура доказать потом может быть невозможно, и юристам крайне сложно будет помочь в возрасте денег.

Правило номер два. Если вы обратились в агентство, которое "только что открылось" и работники говорят, что "сайта пока нет", так как "он в разработке", телефоны есть только мобильные и нет городских и адрес электронной почты заканчивается бесплатным доменом (@yandex.ru, @mail.ru и т.д.), то лучше не связываться с таким агентством. Серьёзная организация не откроется, не подготовившись. Стоит помнить, что туроператор создает пакетные туры, а агентства их продают, не имея право их формировать.

Правило третье. Обратившись в агентство нужно узнать их ИНН (обычно он указан на сайте и в документах в офисе). Чтобы убедиться, что ИНН не фальшивый, номер можно проверить в реестре ассоциации "Турпомощь", в Общероссийском генеральном реестре туристических агентств. А туроператора можно идентифицировать, проверив его номер в базе Единого федерального реестра на сайте Ростуризма.

Фото: iStock
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Правило четвёртое. Клиента должно насторожить, если агентство начало работать в разгар сезона. Такие организации, как правило, начинают работу заранее. Например, зимой.

Правило номер пять. Если вам предложили подписать договор, который разместился на одном листе бумаги, лучше сразу уйти. Правильный договор с описанием всех нюансов занимает примерно 12 страниц. Да и чек должен быть выдан настоящий, напечатанный, а не заполненный от руки бланк. В пакетный тур обязательно должна входить страховка в 30 тысяч долларов.

Правило номер шесть. Не пытайтесь купить отель определенного класса намного дешевле, чем он в среднем стоит. Особенно, если тур приобретается заранее, за несколько месяцев, а не за день до вылета. Охотники за большими скидками чаще других становятся добычей мошенников.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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