Роспотребнадзор предложил создать базу данных о здоровье трудовых мигрантов.

Как следует из представленного на общественное обсуждение законопроекта, потребуется внести изменения в Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". В единый перечень планируется вносить результаты медосмотров, профилактических прививок, гигиенической подготовки и другую информацию, которая может повлиять на эпидемиологическую безопасность России.

Более 80 процентов случаев туберкулеза среди мигрантов зафиксированы в 18 странах Европы

Создаваемая база позволит своевременно выявлять заболевания, которые не совместимы с трудовой деятельностью, а также проводить профилактику таких болезней. Помимо прочего, информационный ресурс даст возможность принимать решение о "нежелательности пребывания иностранного гражданина в РФ и его депортации".

Сегодня без прохождения медкомиссии разрешение на работу легальному мигранту в России не выдадут. Но иногда инфекции выявляются уже после того, как мигрант легализовался в России. Например, туберкулез вызывает неоднозначные симптомы и не всегда поддается диагностике. Более 80 процентов случаев туберкулеза среди мигрантов зафиксированы в 18 странах Европы. Как уточнили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, кроме туберкулеза мигранты чаще всего являются переносчиками ВИЧ-инфекции, сифилиса, гонореи и других венерических заболеваний.

Сейчас информацию о болезнях и лечении медучреждения никуда не передают. Если же поправки в закон будут приняты, все эти данные начнут аккумулироваться в единой базе. "Распространение эпидемий отрицательно влияет на все факторы, в том числе - увеличение смертности, снижение продолжительности жизни коренного населения. Поэтому инициатива правильная. А что касается неразглашения медицинской тайны, то допуск к информации будет определен правительством и, конечно же, не станет публичным", - подчеркнула в беседе с "РГ" член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.