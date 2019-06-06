Мужская сборная России с 7 по 9 июня выступит на домашнем этапе Лиги наций в Уфе. Это вторая игровая неделя ежегодного коммерческого турнира, проводимого во второй раз. Нашими соперниками в столице Башкортостана будут дебютант Лиги наций Португалия, американцы и Италия.

На первом этапе в сербском городе Нови-Сад сборная России одержала две победы и потерпела одно поражение. Фото: volleyball.world

Напомним, что на первом этапе действующие чемпионы в сербском Нови-Саде уступили Франции (3:1), победили Японию (3:1) и хозяев площадки. С двумя выигрышами и пятью набранными очками Россия сейчас в общей таблице занимает восьмое место из 16 участников. Дома можно значительно поправить свое положение и ворваться в зону попадания в "Финал шести", где сыграют США на правах страны-организатора и пять сильнейших команд.

По сравнению с матчами в Нови-Саде состав россиян, руководимых Туомасом Саммелвуо, не претерпел изменений.

Вот кто выступит в Уфе: связующие - капитан команды Игорь Кобзарь ("Кузбасс", Кемерово), Дмитрий Ковалев ("Урал", Уфа); диагональные нападающие - Денис Земченок ("Белогорье", Белгород), Виктор Полетаев ("Кузбасс"); блокирующие - Илья Власов ("Динамо", Москва), Ильяс Куркаев ("Локомотив", Новосибирск), Игорь Филиппов ("Урал"), Иван Яковлев ("Факел", Новый Уренгой); доигровщики - Дмитрий Волков, Егор Клюка (оба - "Факел"), Федор Воронков ("Нова", Новокуйбышевск), Ярослав Подлесных ("Кузбасс"); либеро - Роман Мартынюк ("Локомотив" Нс), Валентин Голубев ("Белогорье").

Наш пятничный соперник Португалия получила место в Лиге наций благодаря победе в домашнем "Кубке претендентов", где играли сборные из разных континентальных зон. В команде с юга Европы самый известный волейболист - Алешандре Феррейра, выступавший в клубах Италии, Турции и последний сезон в польском "Заверце". Наивысшие достижения португальцев в современной истории - пятое место в уже несуществующей Мировой лиге (2005) и "золото" Евролиги (2010).

Соперниками россиян в Уфе будут дебютант турнира Португалия, американцы и сборная Италии

Скорее всего, для россиян в Уфе самым сложным окажется матч против американцев. "Звездно-полосатые" на первом этапе в Польше уступили бразильцам (0:3) и хозяевам (2:3), победив Австралию (3:1). Причем матч с поляками длился три часа, что является новым рекордом для игр топ-уровня за 20 лет использования действующей системы счета очков. Италия в Лиге наций решила обойтись без лидеров, у "скуадры адзурры" много малоизвестной молодежи.