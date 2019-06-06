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Вам нужен NFC. Xiaomi запустит в России платежный сервис Mi Pay

06.06.2019,  
13:06
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Xiaomi и платежная система MasterCard намерены запустить в России систему бесконтактных платежей Mi Pay. Воспользоваться ей смогут владельцы новых смартфонов Xiaomi и носимых устройств, оснащенных модулями NFC.

Соглашение между компаниями было заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Привязать к кошельку в смартфоне можно будет банковскую карту системы MasterCard, после чего пользователь сможет совершать покупки и получать различные бонусы.

По аналогии с другими аналогичными системами бесконтактной оплаты посредством смартфона (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay), номер карты владельца не хранится ни в памяти смартфона, ни на серверах Xiaomi или платежной системы, а также не передается торговой точке.

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При подключении карты создается уникальный 16-значный токен - комбинация цифр, которая идентифицирует пользователя и привязывается к приложению только на определенном устройстве.

Напомним, что в России самым популярным альтернативным сервисом бесконтактной оплаты (после банковских карт с бесконтактным модулем) является Apple Pay.

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