Верховная рада не приняла отставки глав МИД и министерства обороны

Верховная рада отказалась принимать отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина и главы министерства обороны страны Семена Полторака.

В парламент было внесено два проекта постановления об увольнении Климкина - по представлению президента Украины Владимира Зеленского и по просьбе самого чиновника. Однако на голосованиях по обеим вариантам не набралось минимально необходимого числа депутатов (226), выступающих за отставку главы МИД. Аналогично депутаты не поддержали отставку министра обороны.

В конце мая Климкин попросил Раду отправить его в отставку, заявив, что уже принял решение об уходе с поста министра. "Я уже давно решил подать в отставку. Написал заявление заранее и подал его сразу после инаугурации. Сделал это искренне и открыто, потому что считаю, что это соответствует настоящей европейской политической культуре", - написал Климкин на своей странице в Facebook.

В свою очередь Зеленский внес в Раду представления на увольнение Климкина, Полторака и главы СБУ Василия Грицака. По информации администрации президента Украины, следующим в очереди на отставку может стать генпрокурор страны Юрий Луценко.