Верховный суд увеличит сроки давности по налоговым преступлениям

Пленум Верховного суда России готовит разъяснения, которые могут удлинить сроки давности по налоговым преступлениям.

Как сказано в подготовленном проекте постановления пленума, срок давности за уклонение от налогов начинает течь с момента погашения недоимки. Иными словами, пока на ком-то висит налоговый долг, преступление не закончилось и отсчет срока давности не пошел.

Предложение уже вызвало широкий резонанс в правовом сообществе, предлагается еще раз обсудить данные правовые позиции в ходе доработки проекта.