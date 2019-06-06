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06.06.2019 19:44
Рубрика: Экономика

Виноделы надеются на запуск рекламы российских вин

Текст: Евгений Гайва
Увеличению продаж российских вин препятствуют ограничения в рекламе в условиях конкуренции со стороны импорта, заявил журналистам президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Он высказался за внесение изменений в законодательство.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас на рассмотрении в Правительстве и Госдуме находится целый блок законопроектов, способствующих поддержке и развитию отечественного виноделия, которые, надеюсь, в ближайшее время будут приняты. Это касается внесения изменений и в Закон о развитии, и в закон 171-ФЗ, и в Закон о рекламе, в Налоговый и Гражданский кодексы и ряд других документов", - сказал Попович.

Фото: Георгий Зимарев
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Например, в России могут разрешить рекламу вин около мест их производства на рекламных конструкциях. Такой законопроект намерен разработать Минсельхоз. Уведомление об этом ведомство накануне опубликовало на портале regulation.gov.ru. Сейчас реклама любого алкоголя в России, в том числе с использованием рекламных конструкций, ограничена.

Свои предложения по изменению федерального и регионального законодательства подготовили крымские виноделы. "У нас есть целый перечень тщательно разработанных рекомендаций, которые могут быть взяты за основу при разработке или внесении изменений в тот или иной закон, касающийся развития отрасли", - заявил член Общественной палаты России от Республики Крым Иван Абажер.

По мнению Поповича, поддержку виноделам окажет уже принятый и вступающий в силу с 1 июля запрет на закупку импортных вин для государственных или муниципальных нужд. Правда, как отметил представитель отрасли, объемы здесь невелики. "Предварительные оценки говорят о том, что вряд ли это будет более одного процента", - сказал Попович.

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Скорее, это будет определенный сигнал бизнесу заниматься виноделием и быть уверенными в поддержке государства.

Еще одна проблема - фальсификат. Эксперты, в том числе представители винодельческих компаний, призывают усилить контроль предприятий, занимающихся выпуском фальсификата. Список таких производителей известен, говорят они.

В стране нужно в целом создать долгосрочную сбалансированную государственную программу поддержки виноделия. Только так удастся вытеснить с рынка фальсификат и винные напитки, которые получаются простым смешиванием соков со спиртом без сбраживания.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз
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