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06.06.2019 04:28
Рубрика: В мире

Военные США в течение месяца будут красить стену на границе с Мексикой

Фото: EPA/DAVID MAUNG Фото: EPA/DAVID MAUNG
Фото: EPA/DAVID MAUNG

Американские военнослужащие, дислоцированные на границе с Мексикой, будут красить полуторакилометровый пограничный барьер для "улучшения эстетического вида стены". Речь идет об участке ограждения в калифорнийском пограничном городе Калексико.

Об этом сообщил в среду телеканал CBS, в распоряжении которого оказалось письмо министерства внутренней безопасности (МВБ) США, направленное американским законодателям. Число военных, которые будут красить стену не уточняется. Известно лишь, что работу они должны будут сделать за 30 дней.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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МВБ также сообщает конгрессу, что покрашенные ранее пограничные заграждения в городе Тусон (штат Аризона) помогли пограничной службе бороться с "маскировочной тактикой незаконного пересечения границы", а мигрантам "стало сложнее" преодолевать покрашенные ограждения, пишет ТАСС.

Американский сенатор Дик Дурбин подверг резкой критике эту идею МВБ, которое ранее неоднократно просило Пентагон направить военных на южную границу для помощи миграционным и пограничным службам. По мнению сенатора, это постыдное и неправомерное использование денег налогоплательщиков. "У наших военнослужащих есть куда более важная работа, чем делать стену Трампа красивой", - подчеркнул он.

По оценкам агентства Associated Press, сейчас на американо-мексиканской границе находятся около 4,4 тысячи военнослужащих. Они оказывают поддержку пограничным службам США.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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