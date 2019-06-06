Володин призвал сохранять богатство и разнообразие русского языка

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с днем рождения великого поэта Александра Пушкина и призвал сохранять богатство и многообразие русского языка.

"Русский язык - основа нашей идентичности. Он объединяет граждан нашей страны, весь русский мир. Русский язык богат и красив", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.

"В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи", - считает Володин. "Дорогие друзья, разговаривайте друг с другом как можно чаще, читайте отечественную классику, в которой собрана мудрость нашего многонационального народа", - призвал он.

"Нам необходимо сделать все, чтобы не только сохранить русский язык, но и сделать его языком межнационального общения для как можно большего числа людей во всем мире", - добавил председатель Госдумы.