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06.06.2019 10:30
Рубрика: Общество

Врачи объяснили, как самому снять пиявку

Текст: Сергей Бабкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Присосавшуюся пиявку можно снять без помощи врачей: нужно использовать йод, соль или спирт. Такие рекомендации первым летним купальщикам дал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, передает агентство "Москва".
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По словам специалиста, пиявки могут присосаться к купальщику, если он выберет для водных процедур необорудованный пляж. Особенно опасны в этом плане водоемы с илистым дном, стоячей водой и травой у берегов. Пиявка, как правило, присасывается к икрам, шее, плечам - словом, к местам с нежной кожей.

Нельзя срезать или отрывать пиявку, предупреждает Тяжельников. Иначе в теле останутся хитиновые зубы, что может вызвать нагноение. Правильно поднести к пиявке вату с йодом, одеколоном или спиртом. Можно также посыпать ее солью. Тогда пиявка отвалится сама. Останется только обработать рану антисептиком и прижать давящей повязкой.

Если же пиявка присосалась к слизистой, удалять ее самому ни в коем случае нельзя - придется срочно обратиться к врачу.

Общество Здоровье
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