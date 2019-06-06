"Российская газета" публикует постановление пленума Верховного суда России, разъясняющее порядок получения денег из бюджета по судебным решениям.

Ситуаций, когда казна становится ответчиком, - масса. Например, если человек пострадал от судебной волокиты, именно из бюджета ему выплатят компенсацию.

Разъяснения Верховного суда перекрывают мошеннические схемы получения бюджетных средств: взыскать долги с казны можно будет только через суд, а получить деньги по исполнительным листам смогут только взыскатели. Посторонним деньги не переведут.

Ни представители, ни любые посторонние лица получить деньги не смогут, даже если перевести средства из казны на их счета попросит сам взыскатель. Это правило призвано блокировать некоторые незаконные приемы обналичивания бюджетных денег.

Как поясняют эксперты, данные разъяснения направлены против недобросовестных взыскателей, например так называемых обнальщиков, либо недобросовестных представителей сторон, которые злоупотребляли своим правом на получение денежных средств из бюджета. Теперь такое взыскание допускается только в пользу самого взыскателя лично.

Человеку, сменившему имя, фамилию, отчество не придется заново проходить все судебные инстанции и доказывать, что он - это он. Достаточно будет приложить соответствующие подтверждающие документы к заявлению о взыскании.

Теперь к заявлению можно приложить распечатку из картотеки решений арбитражных судов

Как рассказывают эксперты, в постановлении разрешен давно назревший вопрос о том, начисляются ли меры ответственности (неустойки, проценты) за неисполнение обязательств госорганами по госконтрактам. Теперь есть однозначный ответ: да, начисляются.

Также документ разъясняет, что судебные приставы не занимаются исполнением судебных актов, по которым обращено взыскание на средства бюджетов. Как сказано в проекте, такими органами являются либо финансовые органы соответствующего уровня, либо казначейство (в отношении казенных учреждений), либо распорядитель (министерство или служба) средств бюджета в соответствующих случаях.

Так что исполнительный лист надо направлять сразу туда. Система отработана, люди получают взысканные средства без сбоев.

В постановлении точно разъяснен порядок и форма подачи заявления в соответствующий орган об исполнении судебного акта о взыскании денег с бюджета, а также приведен исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии заявления.

Еще одно разъяснение облегчает практическую работу юристам, выигравшим процессы у государственных инстанций в арбитражных судах. Теперь вместо бумажной копии судебного решения, полученной в канцелярии, можно приложить распечатку из интернета. Тексты судебных актов арбитражных судов размещаются на официальном сайте арбитражного суда: в информационной системе "Картотека арбитражных дел". Это официальная база данных. Орган, исполняющий судебные акты, имеет возможность убедиться в достоверности представленной копии путем обращения к указанной информационной системе. Иными словами, чиновники могут сами убедиться, что решение настоящее.