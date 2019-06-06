Вышел в свет сборник рассказов известных писателей "Птичий рынок"

Сборник "Птичий рынок", Редакция Елены Шубиной, 2019.

Писатели заверяют: увидеть в животном то, что способно перевернуть взгляд на жизнь, - сложно.

Традицию бестселлеров "Москва: место встречи" и "В Питере жить" продолжает "Птичий рынок" - под обложкой новой книги так же собрана целая россыпь малой прозы известных российских авторов, вот только пишут они теперь не о городах, а о братьях наших меньших.

Пополнивший недавно ряды "замурчательных людей" (такая премия вручается в Петербурге за незаурядное дружелюбие к кошкам) Евгений Водолазкин вспоминает своего кота по кличке Мусин - это был настоящий соавтор писателя.

- Мы вместе писали мои романы. Когда он слышал звук клавиатуры, то бежал, требовал, чтобы поставили рядом стул. И он работал со мной, мы много чего обсуждали, - поделился автор "Лавра" на презентации сборника.

Дмитрий Воденников рассказывает о таксе Чуне, в которой он неожиданно узнал пойманную когда-то в детстве ящерицу, а Наринэ Абгарян со свойственным ей юмором и очаровательным колоритом повествования - об армянском ослике Марлезоне.

Есть в сборнике и история от начальника PR-отдела "Российской газеты" Татьяны Соловьевой. Она посвящена живности чуть более экзотичной - улиткам. И если вы сейчас подумаете что-то вроде: "ха, тоже мне питомец", то будете неправы. Оказывается, эти брюхоногие тоже требуют внимания. Особенно когда болеют: "…несколько недель каждый мой день начинался с того, что вместо собственного кофе я варила тыкву или цукини УЛИТКЕ, пока та вальяжно принимала теплую ванну".

Но на обитателях квартир и дач писатели не останавливаются. И что часто поражает больше - так это рассказы не о многолетней дружбе и привязанности (хотя, конечно, и они тоже), а о случайных, порой сиюминутных столкновениях.

Татьяна Толстая, например, подружилась с лобстером в аквариуме одного из ресторанов и даже дала ему имя. Вот только положение Себастьяна вариантов ему не оставило: он оказался на столе у шумной компании, а писательнице осталось только внутренне протестовать, понимая при этом всю бессмысленность своего протеста.

А Василия Авченко ужалила медуза-крестовик. Казалось бы, ну что тут такого? Но для него этот случай, спровоцировавший ужасный зуд и бессонную ночь, стал своеобразным откровением. "Раньше мне казалось, что море не тронет. Или же этот поцелуй медузы - знак причащения, подмигивание Нептуна? Я ведь столько времени всматривался и вдумывался в море..."

Куда "крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты" заведут фантазию авторов в каждом новом рассказе, что они вытащат из памяти или, наоборот, сочинят нового? Не предугадать. И это ощущение неожиданности, пожалуй, главное, что не дает прервать чтение и заставляет перелистывать страницу за страницей. Да и само название, если на секунду вернуться в детство, обещает читателю новых друзей и какую-то невиданную радость.

Писатели заверяют: тема животных только на первый взгляд кажется легкой. Да, очень просто любить кота или собаку, но вот увидеть в маленьком существе то, что способно перевернуть взгляд на жизнь, - гораздо сложнее. Именно через животных подчас открываются самые разные грани человеческой души.

Особый шарм книге придают картинки, выполненные молодой петербургской художницей Ариной Обух. Перед каждым рассказом она минималистично изобразила тех, о ком пойдет речь.

- Это книга о любви и вечной жизни, - уверена иллюстратор.

Найти новый сборник уже можно на полках всех книжных магазинов.