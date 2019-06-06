"Более 80 процентов россиян считают себя счастливыми", "18 процентов дальневосточников никогда не были в бане", "63 процента выпускников консерватории предпочитают Моцарта Шопену"... Результаты подобных опросов кого-то радуют, кого-то озадачивают и служат подчас основанием для далеко идущих выводов. Но можно ли быть уверенным, что респонденты отвечают честно? По данным "Левада-центра", 28 процентов россиян не знают, надо ли верить опросам, 9 процентов считают, что надо, 8 процентов - что не надо. В целом же более половины россиян (55 процентов) полагают, что опросам можно доверять.

Боятся ли обычно люди отвечать на вопросы социологов? "Кто-то боится, кто-то нет, - говорит доктор психологических наук, профессор МГУ Ольга Мельникова. - Когда проводится массовый опрос, людям говорят, что они попали в выборку случайно. И это действительно так. Но объяснять им это бесполезно - они могут поверить, а могут не поверить. И скорее всего, будут опасаться выразить негативное мнение о какой-то персоне. Когда я работаю с группой или индивидуально, я сразу предупреждаю: "Лично меня совершенно не волнует, как вы собираетесь отвечать. Я не являюсь ни экспертом, ни человеком, ангажированным кем-то, кому ваши ответы могут не понравиться". Как это ни парадоксально, именно на таких мероприятиях люди высказываются очень откровенно и говорят иногда потрясающие вещи".

Боятся ли люди откровенно высказываться о политике? "Про политику их лучше не спрашивать напрямую, - считает Мельникова, - они тогда не будут говорить вообще. Лучше задавать косвенные вопросы. Если грамотно спросить, люди скажут действительно то, что думают. А если не скажут, то не потому, что боятся, а потому, что просто не задумывались над каким-то вопросом. Есть специальные приемы, которые помогают выявить мнение. И есть приемы, позволяющие проверить искренность респондента". Как бы то ни было, 40 процентов опрошенных "Левада-центром" полагают, что на вопросы о Путине люди отвечают откровенно, 28 процентов убеждены в обратном.

55 процентов россиян полагают, что опросам можно доверять

Часть общества считает, что некоторые социологи не могут отделить свою исследовательскую позицию от гражданской, то есть грешат комментаторством, да еще и пристрастным, в ущерб "чистому" измерению. Так думают 8 процентов россиян, не исключающих, что результаты опросов подделываются в пользу тех, кто их оплачивает.

Подозревать социологические центры в тотальной ангажированности нет оснований. По крайней мере самые известные из них дорожат своей репутацией. Откровенные манипуляции, преднамеренные подтасовки наказуемы потерей заказчиков и вытеснением с рынка. "Не приходится ли нам делать что-то под диктовку, фабриковать для кого-то нужные результаты? Нет, не приходится никогда. Фабрикация нужных результатов нужна только дуракам. Мы с дураками стараемся не иметь дела", - говорит руководитель Фонда "Общественное мнение" Александр Ослон. Но что делать, если опросы общественного мнения используются кем-то в качестве инструмента политики. В таких случаях даже технически безупречные, добросовестные исследования выглядят как политический заказ.

А насколько честно люди отвечают на личные вопросы? Здесь тоже едва ли возможна полная откровенность. Например, на вопрос "счастливы ли вы?" большинство всегда отвечает "да". Всюду. В любой стране. Человеку не свойственно афишировать свои горести и несчастья. Он не может сказать о себе: "Я лузер, у меня все плохо на работе, жуткие отношения в семье, мои дети оболтусы". Ему и в собственных глазах хочется выглядеть благополучнее.

В объективность людей, снимающих пробу с общественных настроений, мало кто верит. Расхожее мнение: независимых социологических центров в России нет. Классический вопрос "на кого работаете?", обращенный к руководителям социологических служб, неизменно актуален. Но спрашивать так бесполезно. В лучшем случае придется удовлетвориться намеками и недомолвками. При этом все социологи, кого ни спроси, всегда высказывают два принципиальных соображения. Первое: публикация завышенных или заниженных рейтингов не влияет на поведение потенциальных избирателей. И второе: "Мы стоим вне политики". Но как только подходят выборы, так самым ходовым товаром на российском рынке политических услуг становится социологический прогноз. По мере приближения дня голосования спрос на него возрастает. Гипнотическое влияние рейтингов испытывают на себе не только претенденты на выборные посты, но и потенциальные избиратели. Последние - по генетической склонности думать и поступать так, как думает и поступает большинство - доверяют результатам опросов иной раз больше, чем самим себе. Поэтому при внешней беспристрастности социологи, что там ни говори, все же занимаются предвыборной агитацией, одни невольно, другие сознательно.

Если социологическое сообщество заботится о репутации, оно могло бы договориться о правилах игры

Дело, впрочем, не только в сомнительных рейтингах, но и в том, как они трактуются. Нередко интерпретаторы отождествляют рейтинги с предвыборными прогнозами. Тогда как рейтинг и прогноз - совершенно разные вещи. Предвыборные намерения избирателей и реальное их поведение далеко не всегда совпадают.

Если социологическое сообщество заботится о своей репутации, оно могло бы договориться о правилах игры. Выработать принципы корпоративного поведения. Придерживаться общей методики опросов. Четко определить, где кончается наука и начинается политический сервис.

Так доверяет ли общество социологическим опросам? По данным ВЦИОМ, 71 процент россиян считают, что социологические опросы отражают действительное мнение граждан, 29 процентов - что "безусловно отражают", 42 процента - что "скорее отражают", 16 процентов - что "скорее не отражают", и 16 процентов - что "безусловно не отражают". Впрочем, сами эти данные тоже могут быть предметом опроса с целью выяснить, доверяют им или нет.