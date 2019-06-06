Вызов пожарных может стать платным

В нескольких городах страны сейчас действуют "пилотные проекты" по так называемому реформированию системы передачи тревожных сигналов на пульт пожарной охраны. На деле это может обернуться тем, что вызов пожарных станет платным.

Бурную дискуссию на выставке "Комплексная безопасность-2019" вызвал доклад представителя МЧС России на одном из "круглых столов". Сейчас в ведомстве обсуждают варианты новой организации передачи тревожного сигнала. Тема болезненная, особенно после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня", где сигнал не поступил в пожарную часть.

Уже начинают говорить о возможности введения в пожарных частях автоматизированного рабочего места, к которому можно было бы подключать системы разных, в том числе и коммерческих производителей систем сигнализации. Идея такая: чем больше производителей, тем больше шансов, что сигнал пройдет. Но пока для реализации такого плана существуют несколько препятствий: кто будет проводить госиспытания этих систем, кто их будет сертифицировать и, главное, кто за все это будет платить?

На самом деле ответ на этот вопрос уже пытаются дать в ходе реализации так называемых пилотных проектов, которые действуют в некоторых регионах страны.

Например, в Пензе дублирование сигнала о пожаре в образовательных учреждениях города мониторинговыми центрами, по предварительным подсчетам, обошлись муниципальному бюджету в сумму порядка 12 млн рублей - на закупку и монтаж оборудования, в последующем ежемесячно - около 4 млн рублей на оплату дополнительных рабочих мест посредников.

Мониторинговые центры приведут к появлению коммерческих посредников. А время доставки сигнала снизится на несколько ценных секунд

При этом время на доставку сигнала пожарным при такой схеме - через посредника в виде мониторингового центра - увеличивается более чем на 10 минут. А что такое 10 лишних минут? Исследования, проведенные в 2014 году МЧС России, совместно с экспертами Минэкономразвития и Минфина РФ, показали, что в результате одного пожара государству наносится ущерб в размере 40 тысяч рублей за одну минуту свободного развития огня.

Кроме того, по данным Международной ассоциации пожарных и спасательных служб, Россия имеет один из самых высоких показателей смертей, происходящих из-за пожаров. Этот показатель в 2017 году составил 5,34 смертей на 100 тысяч человек населения.

А по данным, которые ранее озвучивал первый замминистра МЧС России Александр Чуприян в 2018 году, количество пожаров на объектах с массовым пребыванием людей увеличилось на 30 процентов, а число погибших - в 20 раз.

Особенно возросло количество пожаров на объектах образования и здравоохранения.

Ситуация в Пензе - не прецедент. Коммерческие посредники при передаче тревожного сигнала внедряются в настоящее время еще в ряде городов России. И это тем более удивительно после недавней трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где сигнал о пожаре оператор организации-посредника не передал на пульт пожарной охраны МЧС.

Что толку, что сработали датчики? Что толку, что охранник, не нажавший кнопку, сейчас находится под следствием? Погибших детей родителям уже никто не вернет.

То есть такой же, условно говоря, "пилотный проект" в Кемерово уже показал, к какой трагедии может привести забота о создании дополнительных рабочих мест на рынке пожарного мониторинга.

К тому же при введении в цепочку ретранслирования сигнала посредниками возникает резонный вопрос: кто будет компенсировать затраты бюджетов на оплату коммерческим организациям услуг связи "по приему - передаче сигнала о пожаре" бюджетным учреждениям?

Коммерческой деятельности там, где имеет место государственная функция, быть не может. Пожарная безопасность - это разновидность государственной безопасности, которую обеспечивает МЧС России.

Статья 52 Федерального закона "О связи" говорит о том, что вызов экстренных оперативных служб (пожарной охраны) является бесплатным на всей территории страны. Для передачи сигнала о пожаре в автоматическом режиме предназначены сети связи спецназначения.