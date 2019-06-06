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Xiaomi раскрыла секрет работы скрытой камеры в экране

06.06.2019,  
16:25
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Xiaomi раскрыла механизм работы встроенной в экран незаметной фронтальной камеры, которая может быть реализована в будущих моделях смартфонов.

Рабочий прототип такого устройства уже существует - компания показала его на видео.

Чтобы добиться такого эффекта, пришлось сделать две вещи. Во-первых, использовать прозрачную подложку экрана, на которой размещены светодиоды. А во-вторых, локально отключать подсветку в том месте, где под экраном расположена камера.

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Если такой подход обеспечит достаточное качество фото, то можно говорить о том, что Xiaomi произвела революцию, поскольку новая технология позволит не прятать камеру в экранном вырезе, а сам экран сможет стать по-настоящему безрамочным.

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