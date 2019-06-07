Аксаков: Выпускать сувенирные банкноты могут запретить уже в этом году

Выпускать сувенирные банкноты может быть запрещено уже в этом году. Об этом "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме.
"В комитете мы договорились, что будут приняты законодательные решения, которые ограничат выпуск сувенирной продукции, очень похожей или полностью копирующей реальные денежные знаки, - сообщил депутат. - К сожалению, многие, особенно пожилые, люди не разбираются в тонкостях сувенирной продукции, и их обманывают. Поэтому мы хотим посмотреть признаки, которые необходимо обозначить в законе для запрета выпуска сувенирной продукции, аналогичной легальным деньгам. Допускаю, что в уже в весеннюю сессию мы его внесем, а в осеннюю - рассмотрим и примем".
О том, что Банк России вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет, регулятор сообщил в мае. ЦБ обсуждает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России.
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