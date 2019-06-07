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Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
07.06.2019 08:08
Текст: Елена Березина
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Аксаков: Выпускать сувенирные банкноты могут запретить уже в этом году

Выпускать сувенирные банкноты может быть запрещено уже в этом году. Об этом "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме.

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"В комитете мы договорились, что будут приняты законодательные решения, которые ограничат выпуск сувенирной продукции, очень похожей или полностью копирующей реальные денежные знаки, - сообщил депутат. - К сожалению, многие, особенно пожилые, люди не разбираются в тонкостях сувенирной продукции, и их обманывают. Поэтому мы хотим посмотреть признаки, которые необходимо обозначить в законе для запрета выпуска сувенирной продукции, аналогичной легальным деньгам. Допускаю, что в уже в весеннюю сессию мы его внесем, а в осеннюю - рассмотрим и примем".

О том, что Банк России вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет, регулятор сообщил в мае. ЦБ обсуждает возможность введения административной ответственности за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России.

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