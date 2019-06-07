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Актрису Тессу Томпсон в России отхлестали веником и напоили водкой

Новости
    07.06.2019, 16:48
Текст:   Олег Усков

Актер Крис "Тор" Хемсворт и актриса Тесса "Валькирия" Томпсон - не только герои Marvel: они сыграли главные роли в новом проекте вселенной "Людей в черном" - спин-оффе "Люди в черном: Интернэшнл", четвертой части серии. Изобразив агентов Г и М соответственно.

По поводу премьеры картины названные деятели искусств посетили российскую столицу и, как сообщает KP.RU, крайне недурно, насыщенно провели свободное от продвижения ленты время.

Фото: kinopoisk.ru
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По крайней мере 32-летняя Томпсон, которая, в частности, призналась на пресс-конференции, что в Москве первым же делом выпила водки, закусив веселящий напиток икрой да селедкой, а наутро сходила в баню. Где была по старинной русской традиции гостеприимства исхлестана веником.

Тесса отметила, что, будучи поклонницей творчества Антона Павловича Чехова, хотела сходить и в театр, помимо бани, но не получилось. В другой раз теперь, говорит.

Что до "Тора", то ему Москва не в новинку - он в Россию уже приезжал, представляя первых "Мстителей". Поэтому в баню уже не пошел.

"Люди в черном: Интернэшнл" выходят в российский прокат 12 июня.

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